NFL: Tom Brady afirma que no es momento para sentir lástima por él

El legendario ‘quarterback’ de la NFL, y actualmente de los Tampa Bay Buccaneers, aseveró este martes que a pesar de la mala campaña que ha tenido con su equipo, no es momento para sentir lástima por él.

“Este no es el momento de sentir lástima por ti mismo. No eres víctima de eso. No somos víctimas por perder juegos. El sol salió hoy; así que sólo me digo: levántate, ponte a trabajar, hazlo mejor y con más determinación”, subrayó Brady, único siete veces ganador del SuperBowl de la historia (seis con los New England Patriots y una con su actual equipo).

El considerado por mucho como mejor jugador de la historia de la NFL, tuvo uno de sus peores partidos en sus 23 años de carrera el domingo pasado en la derrota por 23-34 ante los Cincinnati Bengals de una de las nuevas estrellas de este deporte, el también quarterback Joe Burrow; en un partido en el que sufrió dos intercepciones..

Una actuación que reconoció le quitó el sueño por lo determinante que resultó para su equipo.

“Fue un día difícil y perder apesta, pero es la realidad. Me desperté a las tres de la mañana del lunes tratando de averiguar qué pasó, de explicarme cómo tuve varias jugadas realmente malas. No puedes ganar cuando el ‘quarterback’ pierde cuatro veces el balón. Eso depende de mí; así es como me siento”.

El ganador de siete anillos de Super Bowl aceptó que está acostumbrado a ganar, pero que situaciones como las del domingo pasado le enseñan que en este deporte no todo se trata de obtener el mejor resultado.

“Eso es lo que debería ser el deporte: ganar, pero lo veo de otra manera. ¿Qué estoy aprendiendo?, ¿por qué sentir que tenemos derecho a ganar todo el tiempo? De eso no se trata la vida. Cualquiera que tenga dificultades en su trabajo o en otros aspectos de la vida, cuando pone esfuerzo y energía, sabe que está aprendiendo de eso”.

A pesar de la campaña con marca perdedora Tampa Bay es líder de el Sur de la Conferencia Nacional y tiene en sus manos clasificarse para los playoffs si logra conservar la posición en las tres semanas que faltan por jugar, algo por lo que Brady dijo no dejarán de pelear.

“Desafortunadamente hemos tenido un año demasiado duro, pero hemos aprendido de ello y estamos tratando de ser mejores cada día para lograr ese objetivo”.

En la semana 16 de la temporada 2022 de la NFL los Bucs visitarán a los Arizona Cardinals el próximo 25 de diciembre.

