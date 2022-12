¿Boda a la vista?: Matías Novoa sí se quiere casar con Michelle Renaud

Aunque Michelle Raneaud y Matías Novoa ya viven juntos y aún no tienen planes de boda, el actor chileno tiene muy claro su deseo de llegar al altar con la actriz mexicana; incluso explica que ya han formado una familia muy bonita con los hijos de ambos.

“¿Cuál boda? ¡ay! ahorita se los paso (a Matías Novoa) para entrevista…“, dice la protagonista de la telenovela “La Herencia”. “Siempre empiezan a preguntar esas cosas, se empiezan a adelantar las etapas. Estamos pasando una etapa divina, tenemos una familia maravillosa y por supuesto que no descarto para nada casarme con ella”, expresa Novoa.

Michelle estuvo muy bien acompañada en la premier de la cinta “Malvada” que marca su debut en cine, pues estuvieron a su lado su hijo Marcelo, su novio Matías Novoa y Alex, el hijo del actor, producto de su relación con María José Magán.

Michelle Renaud llega acompañada de su hijo Marcelo, su novio Matías Novoa y el hijo de éste al estreno previo de la película “Malvada”. / Foto de Mezcalent.

“Viene mi hombre, vienen mis dos niños, viene mi papá, mi hermano…”, dijo la actriz en relación a quiénes la acompañarían en esta gran noche. La actriz interpreta a una bruja en el largometraje y aclara si ha usado la brujería para atraer el amor.

“Yo soy una bruja ‘mexa’ y así como muchas que luego se hacen las que no, pues hay el toloache, el aguital, rituales, hay las limpias y eso es lo que más me gusta de ‘Malvada’, que estamos representando a la cultura mexicana.

“Yo nunca he hecho brujería fuera de la pantalla. ¡Ay! y que no me hagan ‘chin, chin’, yo nada más me protejo, me protejo y me protejo”.

En la historia, Michelle protagoniza un beso lésbico, que para ella no es causa de polémica o escándalo.

“El respeto siempre tiene que partir de uno para poderlo dar al exterior. Una persona que no respeta creencias, ideologías ajenas, es una persona que no se está respetando a sí misma; uno no habla del otro, siempre habla de sí mismo, entonces hay que dar amor”.

Matías no se siente incómodo ante el beso y reconoce el trabajo de Michelle. “Habla del profesionalismo de nosotros y lo que tenemos que interpretar. A mí también me tocó en una serie que hice hace poco, mi primera incursión en un papel gay, bisexual y nada, hay que ponerse en los zapatos de ese personaje e interpretarlo como tal”.

Lee más de Michelle Renaud aquí:

Michelle Renaud y Matías Novoa casi se quedan sin árbol de Navidad

Michelle Renaud se niega hablar con El Gordo y la Flaca y Raúl de Molina responde

La actual pareja de Matías Novoa, Michelle Renaud, revela que no ve con un ojo