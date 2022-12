Hispana herida en el cementerio porque lápida de sus padres le cayó encima: demanda en Nueva York

Visitar a sus padres en el cementerio se convirtió en una pesadilla para Jasmine Velázquez cuando la lápida de la tumba cayó sobre sus pies, según una demanda judicial que presentó en Yonkers (NY).

Velázquez, de 42 años y residente de El Bronx, estaba en agosto en el Oakland Cemetery en Yonkers cuando la losa pesada se derrumbó y le aplastó dos huesos del tobillo y uno de los dedos del pie, según la demanda.

Ella afirma que el incidente la dejó herida y “postrada en cama… durante mucho tiempo”, según los documentos presentados en la Corte Suprema de El Bronx. Por eso ahora está demandando al cementerio, a la ciudad Yonkers y a la compañía que hizo la lápida por negligencia y daños no especificados.

Velázquez no ha vuelto al cementerio desde entonces, según su abogado, Mike Rubin. “No sé si asustada es la palabra correcta, pero por ahora ella se mantendrá alejada”, afirmó a New York Post. El monto solicitado no ha sido mencionado.

El año pasado una trabajadora hispana de 53 años murió cuando una enorme lápida cayó sobre ella en el cementerio “Baron Hirsch” en Staten Island. Meses después su familia los demandó.

El mes pasado una familia de Spring Valley (NY) demandó a un cementerio y una funeraria después de descubrir que su padre fue sepultado en el lugar equivocado, exhumado y vuelto a enterrar sin su permiso.

En un caso similar, una familia inmigrante en Nueva Jersey demandó por $50 millones de dólares a una funeraria después de que supuestamente pusieron a la mujer equivocada en el ataúd de su madre y luego desenterraron la urna frente a los dolientes conmocionados.

En marzo una jueza de El Bronx (NYC) validó la demanda de una familia latina contra un cementerio de Brooklyn por el entierro accidental de su madre, cuya urna se abrió durante la ceremonia. En enero, otra hispana pidió $65 millones de dólares al demandar a una funeraria por “mezclar” a su madre con otros muertos en Nueva York.

En 2020, durante el pico mortal de la pandemia, varias funerarias de Nueva York fueron acusadas de acumular cadáveres y luego confundirlos, generando demandas judiciales.