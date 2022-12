Nuevo plan de suscripción de Netflix fracasa entre los consumidores

Al verse en problemas financieros, Netflix decidió cambiar su modelo de negocio. En lugar de cobrar a las personas por suscripciones que les permitan ver programas de televisión y películas sin comerciales, Netflix volvió al antiguo modelo de ver programas de televisión y películas con publicidad.

En dicho nuevo modelo, los espectadores todavía tienen que pagar una tarifa de suscripción, pero su precio se reduce ligeramente si aceptan los anuncios. Sin embargo, los nuevos datos muestran que los consumidores están rechazando el novedoso enfoque.

La empresa de investigación Antenna analizó los modelos de suscripción de TV. En su informe titulado “El lanzamiento de Netflix básico con anuncios” (The Launch of Netflix Basic With Ads) señaló: “Antenna descubrió que el 9% de las suscripciones de Netflix en los EE.UU. en noviembre fueron para el plan ‘Básico con anuncios’, lo que lo convierte en la menos popular de sus opciones de planes“.

Dado que Netflix agrega unos pocos millones de suscripciones por trimestre, el total de suscriptores del plan con publicidad debe ser de solo unos pocos cientos de miles, cifras que indicarían que el plan estará fracasando.

El porcentaje de personas que aceptan servicios de transmisión con publicidad fue mucho mayor en otras plataformas de streaming que compiten contra Netflix. HBO Max tuvo una cifra del 21% y en Paramount fue del 55%.

En el trimestre más reciente, Netflix solo agregó 2.4 millones de suscriptores, lo cual es muy bajo tomando en cuenta las cifras anteriores.

A pesar de esto, la empresa dijo que cree que el plan con publicidad funcionará bien en el futuro argumentando que todos los nuevos servicios de transmisión pierden dinero y que las pérdidas operativas totales de estos servicios superarán los $10 mil millones este año, según se informó en 24/7 Wall St.

Netflix esperaba que la transmisión con publicidad le permitiera volver a crecer rápidamente y mantener a raya a la competencia, pero los primeros resultados muestran que no este plan no les está funcionando.

