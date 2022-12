Producciones de Argentina y México fueron preseleccionadas en la categoría Mejor Película Internacional de los Oscar

El pasado miércoles 21 de diciembre la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha compartido las producciones finalistas en 10 categorías de los Premios Oscar, estas aún no son las oficialmente nominadas pero sí son las que pasan a una segunda etapa.

Estas listas de finalistas no se publican en todas las categorías, solo en Mejor Película Internacional, Documental, Maquillaje y Peluquería, Efectos Visuales, Sonido, Score Original, Música Original, Corto Live Action, Corto Documental y Corto Animado.

Para los latinos fue una gran noticia que películas de Argentina y México entraron a la lista de preseleccionadas para la categoría Mejor Película Internacional. Estas son ‘Argentina, 1985’ de Santiago Mitre y ‘Bardo’ de Alejandro González Iñárritu.

Ambas películas han sonado ampliamente desde su estreno. Además ya estos films están disponibles para ser vistos en plataformas streaming. ‘Argentina, 1985’ en Amazon Prime y ‘Bardo’ en Netflix.

La candidata por Argentina narra la historia de un grupo de abogados que en la década de los 80 investiga y lleva a juicio a los responsables de la dictadura cívico-militar argentina. Una de las grandes ventajas que tiene esta producción en la carrera a los Premios Oscar no es solo su interesante historia, sino también que el afamado Ricardo Darín es parte del elenco.

Por otro lado, ‘Bardo’ se centra en un reconocido periodista y documentalista mexicano que regresa a su país. Al llegar comienza a atravesar una crisis existencial mientras se enfrenta a su identidad, a sus relaciones familiares y a la locura de sus recuerdos. Esta es dirigida por el director Alejandro González Iñárritu, quien ya ha sido premiado por la Academia.

La lista de preseleccionadas para esta categoría se completa con ‘All Quiet on the Western Front’ (Alemania), ‘Corsage’ (Austria), ‘Close’ (Bélgica), ‘Return to Seoul’ (Camboya), ‘Decision to Leave’ (Corea del Sur), ‘Holy Spider’ (Dinamarca), ‘Saint Omer’ (Francia), ‘Last Film Show’ (India), ‘The Quiet Girl’ (Irlanda), ‘The Blue Caftan’ (Marruecos), ‘Joyland’ (Pakistán), ‘EO’ (Polonia) y ‘Cairo Conspiracy’ (Suecia).

Se debe recordar que en la edición de los Oscar de este año la ganadora de esta categoría fue la película japonesa ‘Drive My Car’ de Ryûsuke Hamaguchi.

Los nominados oficiales por la Academia serán anunciados el próximo 24 de enero y la ceremonia se realizará el 12 de marzo.

