Personajes que deja el 2022

Este año del 2022 termina dejándonos una trilogía bien interesante entre la posible baraja de candidatos del partido Republicano para suceder al demócrata Joe Biden en la presidencia de los Estados Unidos, cuando todavía falta mucha tela que cortar para las elecciones del próximo 2024.

No se asusten porque hay opciones, pues no se trata solamente de que el ex presidente Donald Trump ya dijo el pasado mes de noviembre que quiere buscar la nominación del partido que lo llevó a presidir la nación tras ganar las elecciones del 2016.

En esa fila de candidatos republicanos también deberíamos incluir a la Representante a la Cámara por el estado de Wyoming, Elizabeth Lynne Cheney, quien cerró su paso por la Cámara de Representantes con una sonora declaración según la cual Trump “no hizo nada para evitar o al menos intentar frenar la toma del edificio del Capitolio en Washington DC el 6 de enero del 2021, cuando la turba buscaba evitar la certificación de los comicios del 2020 en los que Biden derrotó la aspiración de Trump de ser reelegido para un segundo mandato.

Y con ese comentario ella selló su declaración de guerra a quien podría ser su contendor, pues aseguró que él “no podría ocupar ningún cargo en la Nación”.

Como hija del expresidente Dick Cheney, Liz Cheney, como la llaman en el congreso en Washington D.C. saldrá a pensar su futuro en enero del 2023, tras ser derrotada por una seguidora de Trump, en las elecciones primarias de su estado.

Creemos que será difícil para Trump mantener sus electores cuando se publique el informe final de la investigación del asalto al capitolio, pero también porque en la lista de rivales podría sumarse el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien haría más interesante la campaña si nos atenemos a los resultados de las encuestas reveladas por El Diario con base en datos del WSJ en la que reporta favoritismo del 84% frente a más del 70% de Trump.

Y estos personajes que apenas comienzan a mostrarse en este 2022 podrían darnos sorpresas; Liz no niega su afán de competir con Trump y DeSantis, adelantaría por 14 puntos a Trump en una eventual primaria del 2024.

Es decir, a Liz le toca definirse pronto, porque, aunque estamos a más de un año, DeSantis parece favorito con 52% de votos republicanos frente al 38% que todavía cree en Trump, pese a que el gobernador de Florida todavía no ha revelado sus cartas para decir si será candidato por la nominación. De modo que ahí están mis personajes del 2022.

Sofía Villa es la autora y escribe esta columna a título personal. Sus opiniones no representan a Televisa-Univision Inc. donde trabaja como Writer/Producer.