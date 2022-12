La confesión de Aleska Génesis de cara al 2023: “Esta mujer viene más loca y más fuerte”

Aleska Génesis hizo una confesión en su cuenta de Instagram de cara al año 2023, que está por llegar en tan solo pocos días. La modelo venezolana publicó su mensaje junto a una serie de fotografías en las que aparece en un cómodo sofá, con ropa para cubrirse del frío.

“Agárrate 2023… porque esta mujer viene más loca, viene más fuerte y viene más inteligente…es la versión que la estaba preparando el 2022 cuando quiso romperla y no pudo”, dijo la modelo venezolana y ha conseguido más de 70,000 me gustas en esta publicación.

El año 2022 ha sido complicado para Aleska Génesis por diversos motivos. Recientemente la modelo venezolana reveló que sufre de alopecia, producto de las situaciones que ha atravesado. Parte de las polémicas en las que estuvo involucrada fueron junto a Miguel Mawad, su ex pareja, Nicky Jam, también ex novio de la venezolana, y hasta con Gaby Espino.

Aleska Génesis habló sobre su alopecia y de la ansiedad, baja autoestima y falta de sueño que ha sufrido. También señaló que ha tenido que recibir terapias para la ansiedad.

“Esta soy yo actualmente.. mi cabello se ha caído, mi salud se ha visto afectada y esto que tengo en mi cabeza me ha jodi** el autoestima, (estoy sufriendo de Alopecia) no he podido dormir, he tenido insomnios, dolores, estrés emocional, he recibido terapias de ansiedad y esto comenzó hace 3 meses desde que yo decidí cortar totalmente relación y comunicación con una persona que me hizo daño, me maltrató y violentó durante 5 años y hoy por hoy lo sigue haciendo y no ha tenido nada de compasión conmigo”, reveló Aleska Génesis en su cuenta de Instagram.

“Desde hace 3 meses los abusos, el acoso y la violencia han ido incrementando, el maltrato psicológico ha empeorado y hoy temo por mi vida y por mi seguridad, tengo MIEDO de que algo me pase por la obsesión que tiene esta persona conmigo y por eso tuve que pedir una ley de restricción, he tomado ACCIONES LEGALES! Ya esta persona fue servida por una orden de restricción a mi favor y aun así sus ataques no han parado y ha VIOLADO la ley”, agregó la venezolana en ese post.

