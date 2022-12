Oficial de Nueva York acuchillado en El Bronx en Nochebuena, recibió la visita de Eric Adams en el hospital

Un agente de la policía de Nueva York fue apuñalado siendo herido cuando recibió una llamada al 911 en El Bronx en la víspera de Navidad, informaron las autoridades.

El oficial Lin Zhen, de 34 años de edad, respondió a una llamada de una persona emocionalmente perturbada en DeKalb Ave. cerca de E. 212th St. a las 5:45 de la tarde del sábado cuando fue cortado en el brazo derecho.

Zhen fue trasladado al Hospital Barnabas con una herida que no puso en peligro su vida, informó Daily News.

Ese mismo sábado, pero a las 10:00 de la noche, el alcalde de Nueva York Eric Adams posteó una foto de sí mismo entrando al centro asistencial.

“Visité al oficial Lin Zhen”, tuiteó Adams. “Sufrió una herida de arma blanca en el brazo mientras él y su pareja atendía a una persona con problemas de salud mental. Gracias a Dios están bien”.

Visited Officer Lin Zhen at St Barnabas Hospital. He suffered a knife wound to the arm while he and his partner were responding to a person with mental health issues. Thank God they are okay. pic.twitter.com/ASdPUbi0O1 — Mayor Eric Adams (@NYCMayor) December 25, 2022

El sospechoso acusado, de 26 años, fue transportado al Hospital North Central Bronx para su evaluación psiquiátrica. No se han presentado cargos hasta el momento.

De acuerdo a una fuente policial, el sospechoso es esquizofrénico.

Por su parte, la Asociación Benéfica de la Policía de la Policía de Nueva York escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente: “Los neoyorquinos pueden celebrar con seguridad hoy porque héroes como PO Lin Zhen están en la calle y en peligro”.

“Estamos agradecidos de que nuestro hermano esté bien”, expresó el sindicato. “Sus compañeros policías de Nueva York seguirán manteniendo la paz mientras él se recupera”. New Yorkers can celebrate in safety today because heroes like P.O. Lin Zhen are on the street and in harm’s way. We’re grateful that our brother is going to be OK. His fellow NYC police officers will carry on keeping the peace while he’s on the mend.https://t.co/9DHUGaDMtB— NYC PBA (@NYCPBA) December 25, 2022

