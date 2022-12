Varios de los muertos en medio de tormenta invernal sufrieron ataques cardiacos mientras paleaban nieve

Varias de las 57 muertes reportadas en Estados Unidos durante el fin de semana como resultado del paso de una poderosa tormenta invernal sufrieron ataques cardiacos mientras paleaban la nieve.

Así lo confirmó Mark Poloncarz, ejecutivo del condado Erie en Nueva York, en una conferencia de prensa ayer en la que anticipó que se espera que la cifra de fatalidades aumente.

“Nosotros podemos ver un poco de luz al final del túnel, pero este no es el final“, declaró el funcionario. “No estamos ahí”, añadió.

La cifra de 57 es la más reciente divulgada por medios como NBC.

Los efectos de la arrolladora tormenta, única en su género, se continuarán sintiendo al menos por este martes.

Particularmente en ciudades como Buffalo y Watertown, el escenario hoy se repetía. Calles blanqueadas e intransitables y hasta residentes atrapados en sus viviendas.

En el caso de las muertes, el reporte de NBC las registra, además de en NY, en Colorado, Illinois, Kansas, Kentucky, Michigan, Missouri, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Tennessee y Wisconsin.

La oficina forense del condado Erie, donde ubica Buffalo, informó que las 27 muertes reportadas en la zona están directamente relacionadas con la tormenta.

Aparte de los casos de personas que murieron removiendo nieve, otras fueron halladas muertas en sus autos, mientras que al menos una, murió en el condado Niagara de intoxicación con monóxido de carbono.

En la ciudad de Buffalo, específicamente, se reportaron al menos 18 muertos. Algunos de estos decesos no están incluidos en el conteo oficial del condado Erie.

Joseph Gramaglia, comisionado de la policía de Buffalo, declaró a CNN que las autoridades continúan recuperando cuerpos. El reporte de la cadena menciona la cifra de 49 hasta el día de ayer.

Este lunes en la mañana, una banda de nieve de efecto lago en la zona de Buffalo estaba produciendo entre 2 y 3 pulgadas de nieve por hora con acumulaciones que alcanzaban entre 6 y 12 pulgadas y un máximo de 1 y 2 pies en los condados de Jefferson y el norte de Lewis, detalló el Servicio Nacional de Meteorología en uno de sus boletines.

El efecto lago o lacustre ocurre cuando una masa de aire frío pasa sobre grandes depósitos de agua cálida de un lago, lo que provoca energía y vapor de agua que se congela. Esto se traduce en precipitación intensa y en una considerable acumulación de cantidad de nieve por hora.

