Joe Biden otorga indultos de fin de año a seis personas condenadas por homicidio, drogas y alcohol

El presidente Joe Biden indultó a seis personas que ya habían cumplido sus condenas por sus crímenes, que incluye delitos vinculados con drogas y homicidio en segundo grado, y que se volvieron activos en sus comunidades tras ser liberados.

Por su parte, la Casa Blanca dijo que el mandatario demócrata creía en las segundas oportunidades y que aquellos a los que perdonó habían “demostrado un compromiso para mejorar sus comunidades y las vidas de quienes los rodean”.

Las personas entre los indultos presidenciales son las siguientes: Beverly Ann Ibn-Tamas, una mujer de 80 que fue sentenciada por el homicidio de su esposo cuando ella contaba con 33 años de edad. Durante su declaración dijo que su esposo la atacó físicamente y la amenazó momentos antes de dispararle y quitarle la vida, sin embargo, la corte no permitió el testimonio de expertos sobre el “síndrome de la mujer maltratada”.

En una apelación, fue la mujer de Ohio fue condenada a una pena de cinco años, cosa que se consideró significativo para el reconocimiento judicial del síndrome de la mujer maltratada.

Asimismo, en la lista se encuentra Gary Parks Davis, de 66 años, quien es proveniente de Arizona. El hombre se habría declarado culpable de usar un teléfono para hacer una transacción de cocaína cuando contaba con 22 años. Davis cumplió una condena de seis meses y terminó con su libertad condicional en 1981, desde ese momento obtuvo una licenciatura y es voluntario en su comunidad.

Edward Lincoln De Coito III, originario de California y de 50 años, se declaró culpable de un cargo de tráfico de marihuana cuando tenía 23 años, por lo que cumplió un año de cárcel y desde ese entonces sirvió en el Ejército de los Estados Unidos y en las reservas del Ejército.

Por otro lado, Vicente Ray Flores fue sometido a consejo de guerra cuando tenía cerca de 19 años por consumir éxtasis y alcohol mientras estaba de servicio en Ejército. Tras ser sentenciado a cuatro meses de confinamiento, además, participó en un programa de regreso al servicio y permanece en servicio activo, por lo que ha obtenido varios honores de las fuerzas armadas.

No hay precedentes de que un presidente estadounidense use su poder para realizar un indulto para un consejo de guerra militar, no obstante, no ha estado exento de controversia.

En el año 2019, el exmandatario Donald Trump indultó a dos exmilitares y restableció el rango de un tercero acusado de crímenes más graves que los de Flores.

En este sentido, Charlie Brynes Jackson, de Carolina del Sur, se declaró culpable de una transacción ilegal de whisky cuando contaba con 18 años. Luego de completar su libertad condicional en 1969. Desde ese momento, ha estado activo en su comunidad, incluso ayudando en la remodelación de su iglesia.

Por último, John Dix Nock III, un hombre de Florida de 72 años, se declaró culpable de un cargo vinculado con una casa de cultivo de marihuana. Terminó su confinamiento en la comunidad en 1997 y, desde ese momento, ha laborado como contratista general y ha ayudado a orientar a jóvenes que están en búsqueda de incorporarse a una profesión.

Un funcionario de la Casa Blanca manifestó que los indultos se otorgan por medio de un “proceso deliberativo” que fue coordinado de la mano con el Departamento de Justicia.

Los seis indultos emitidos por Biden se realizaron luego de que emitiera un indulto de largo alcance por todos los crímenes federales previos de simple posesión por marihuana, una medida que fue criticada por altos funcionarios de su Gobierno, ya que, afectaría a miles de ciudadanos estadounidenses acusados por el mismo delito.

Lea también: