Cuáles son las ciudades más justas para compradores de vivienda hispanos

FairPlay, la plataforma que tiene como objetivo reducir el sesgo algorítmico de las instituciones financieras en sus sistemas automatizados de toma de decisiones, publicó por segundo año consecutivo, una investigación que evalúa los datos disponibles públicamente para identificar las ciudades y los prestamistas más justos de los Estados Unidos.

Los datos analizan los registros de préstamos de 2021 para cuatro grupos protegidos, incluidos prestatarios afroamericanos, nativos americanos, hispanos y mujeres. Para determinar la equidad, los analistas de FairPlay calcularon la Relación de impacto adverso (AIR) para cada una de las cuatro clases protegidas en las 20 principales áreas estadísticas metropolitanas y los prestamistas más grandes del país.

El análisis muestra que la equidad hipotecaria aumentó para las clases protegidas en 2021, pero persisten las desigualdades regionales, en particular para los prestatarios afroamericanos y nativos americanos.

“En este análisis, hemos identificado prestamistas que están suscribiendo con éxito a solicitantes de grupos históricamente desfavorecidos, para brindar a más personas una oportunidad justa de lograr el Sueño Americano“, dijo el fundador y director ejecutivo de FairPlay , Kareem Saleh .

En lo que respecta a los solicitantes latinos, el análisis encontró que en 2021, los compradores de vivienda hispanos recibieron aprobación para hipotecas al 88.7% de la tasa de los compradores de vivienda blancos, mientras que los nativo americanos el 81.9%, los afroamericanos el 84.4% y las solicitantes femeninas el 99.2%.

Según FairPlay, las 10 ciudades más justas para los compradores de vivienda hispanos, son:

– Denver

– Minneapolis

– Seattle

– Dallas

– Portland

– Chicago

– San Diego

– San Francisco

– Washington, DC

– Boston

Mientras que los 10 prestamistas más justos para compradores de vivienda hispanos, son:

– Lakeview Loan Servicing

– Gateway First Bank

– Huntington National Bank

– Cardinal Financial

– Homebridge Financial Services

– Academy Mortgage

– Loandepot.com

– Guild Mortgage

– Movement Mortgage

– CMG Mortgage

Cabe señalar que los compradores de vivienda hispanos experimentaron las tasas de aprobación de hipotecas más bajas en las áreas rurales.

