Camila Sodi tiene un sexy lunar en la retaguardia, que se le ve gracias a su tanguita cachetera

El primer traje de baño cachetero del año de Camila Sodi ya está dando mucho de qué hablar. Ahora sus fans han podido admirar su perfil derecho y así acariciar con la mirada el pequeño lunar que la sobrina de Thalía tiene en ese lado de la nalga.

Lo que muchos fans agradecen de las publicaciones de Camila Sodi es que ésta no esconde la naturalidad de su cuerpo, al contrario. Los que la siguen saben que la actriz, modelo y cantante es de las que prefieren mostrarse tal cual, aunque tampoco es renuente a los famosos filtros.

Aquí les compartimos otra natural imagen de Camila Sodi arriba del yate en el que al parecer esta disfrutando de unas vacaciones. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

En estos días, otra celebridad que también decidió vivir los primeros días del año en el agua es Selena Gómez, quien además coincidió con Camila Sodi llevando el mismo color de traje de baño, sólo que el de la ex de Justin Bieber era de dos piezas. Con este bikini, Selena dejó a la vista su nueva figura, la cual dicho sea de paso la luce muy orgullosa. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Lee más de Camila Sodi aquí:

Camila Sodi luce sus encantos en bikini de hilos mientras realiza complicada postura de yoga

A Camila Sodi la corrieron del CEA por pedir velar a una compañera que recientemente había fallecido

Camila Sodi queda varada en un lago suizo: la corriente le jugó una mala pasada y la arrastró hacía un lugar en donde no podía moverse