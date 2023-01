Evelyn Beltrán muestra las curvas de su cuerpo de espalda y Toni Costa reacciona

Evelyn Beltrán presumió su cuerpo, de espaldas, en un ajustado atuendo deportivo para decirle al año 2023 que ella viene con todo. La novia del bailarín y coreógrafo español Toni Costa hizo esta publicación en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 327,000 seguidores.

“Querido 2023, voy con todo a ti”, dijo la mexicana.

Tras esta publicación no se hizo esperar la reacción de su amado, quien actualmente se encuentra en su tierra natal (Valencia, España), donde recibió el Año Nuevo junto a su familia y su hija Alaïa.

“Tu eres mi bebesotaaaaaa 🤤🤤🤤🤤🤤 i love you!”, le comentó el español.

Beltrán ha estado muy activa en las redes sociales en este inicio del 2023. Con un video donde recopiló momentos vividos en el 2022, le agradeció a ese año por todas las experiencias vividas y por todas las batallas que con éxito ganó.

“Adiós 2022. Gracias por todo lo maravilloso que me sucedió este año por cada batalla que vencí, por cada reto que me llegó a mi vida como mamá, mujer y pareja. Querido hijo me diste la fuerza en mis días más difíciles y logramos una gran victoria este año. Hoy soy feliz y estoy muy emocionada por todo lo que viene este año 2023. ¡Juntos vamos a hacer muchas nuevas memorias!”, dijo ella en ese post.

Durante el 2022 Beltrán recibió duras críticas en las redes sociales, pues hay personas que aseguran que ella se metió en medio de la relación que tenía Toni Costa con Adamari López. Ante esto, a mediados de año, ella pidió que cesaran las acusaciones en su contra a través de una carta.

“Ya basta de decir que rompí un hogar, ya basta de decir que soy mala madre, ya basta de hacer el bullying cibernético. Ya basta”, fue parte de lo que dijo.

