Guerra entre demócratas en Nueva York por mal estado de la ciudad: Adams arremete contra ex alcalde De Blasio

“Desorden total” en Nueva York: así calificó el alcalde Eric Adams el estado de la ciudad que recibió hace un año, al cuestionar ayer a los ex asistentes de su predecesor Bill de Blasio, quienes a su vez lo han criticado a él.

“Tuvieron ocho años para hacer su trabajo. Ocho años para arreglar (la cárcel) Rikers. Ocho años para hacer frente a la delincuencia. Ocho años para ocuparse de la educación. Ocho años para hacer educación infantil para niños con discapacidad. Ocho años para arreglar NYCHA”, afirmó Adams enfurecido en relación a la gestión de 2014-2022.

“Tuvieron todo el tiempo para hacer su trabajo. ¡No! ¡No! Pero ahora, una vez que se han ido, son expertos en todo. Y cuando miras los últimos 12 meses y ves cuántas veces han interferido, eso no es aceptable”, insistió De Blasio durante una conferencia de prensa no relacionada ayer en Brooklyn.

“La administración anterior que acaba de salir… ¡Dejaron la casa en total desorden!” Eric Adams, alcalde de Nueva York

Adams, ex NYPD y ex presidente de Brooklyn, también contrastó a los ex asistentes de De Blasio con los de otros alcaldes anteriores, diciendo que las personas que trabajaron para Michael Bloomberg, David Dinkins y Rudy Giuliani lo habían llamado y le habían dicho: “¿Cómo podemos ayudar?”.

“¡Pero tenemos la administración anterior que acaba de salir de la casa! ¡Simplemente se fueron! ¡Dejaron la casa en total desorden!”.… Y luego vienen y dicen: ‘Mira el desastre… que creaste, Eric’. ¡No! Es el lío que heredamos... Entonces, todo lo que digo: déjenos hacer nuestro trabajo, de la manera en que tuvieron una oportunidad de ocho años para hacer su trabajo. Y eso es para todos ellos”, agregó.

Adams afirmó que estaba siendo objeto de un “ataque frontal completo” por parte de los ex ayudantes de De Blasio, a quien incluso él llamó “el otro día”, pero no dio detalles sobre esa comunicación.

De Blasio no ha emitido comentarios al momento sobre las críticas que le lanzó ayer su sucesor y compañero del Partido Demócrata, acotó New York Post.