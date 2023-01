Otro trabajador baleado: alarma por racha de robos violentos en tiendas de Nueva York

Un trabajador recibió un disparo durante un aparente robo en un negocio “Dollar Tree” en Brooklyn (NYC), un caso más de una racha de violencia armada y física en tiendas de la ciudad.

El empleado fue herido en la pierna izquierda dentro de la tienda ubicada en 817 Van Sinderen Avenue cerca de New Lots Av, vecindario East New York, alrededor de las 8:40 p.m. del miércoles. Fue llevado al Brookdale University Hospital Medical Center en condición estable. El sospechoso, que huyó después del tiroteo, vestía ropa de camuflaje, informó New York Post.

Ese incidente se produjo menos de dos horas después de que otro trabajador fuese baleado por la espalda en un negocio de fumadores en el Lower East Side de Manhattan durante un posible intento de robo. Tres sujetos entraron exigiendo dinero, lo obtuvieron, pero lo abandonaron al huir tras la balacera.

También la semana pasada un joyero anciano recibió una paliza casi mortal cuando dos sujetos entraron a robar en su negocio en Brooklyn. Se llevaron $100,000 dólares en mercancía.

No se han realizado arrestos en ninguno de estos casos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

NYPD ha alertado desde el año pasado por una creciente inseguridad en los negocios y bodegas. Muchos dueños han optado por reducir los horarios y colocar la mercancía bajo llave ante el alza en los robos en tiendas, farmacias y bodegas, incluyendo ataques mortales a empleados y clientes.

El mes pasado un hombre que supuestamente robó una tienda de marihuana en Manhattan regresó cuatro días después para apuñalar a uno de los empleados.

Las estadísticas de fin de año mostraran que los delitos graves y los robos aumentaron en NYC durante 2022, si bien bajaron los homicidios.