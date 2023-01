América pincha con un 0-0 ante Querétaro en la primera jornada del Torneo Clausura en la Liga MX

A pesar que el América es uno de los equipos favoritos para alzar el Torneo Clausura de la Liga MX por su gran plantel repleto de figuras, su debut no vino con el pie derecho al igualar este sábado 0-0 ante un Querétaro que se dedicó a defenderse en el Estadio Azteca.

Con una ofensiva constante de hasta 26 remates y haber liderado en la posesión del balón todo el juego., el América no pudo violentar la valla ordenada del Querétaro que incluso contó con las mayores ocasiones de peligro.

En los primeros 20 minutos fueron hasta tres llegadas por parte de los Gallos, siendo la más destacada la del colombiano José Zuñiga, en el que tuvo que participar el portero del América Óscar Jiménez.

Cerca del cierre del primer tiempo Alejandro Zuñigas puso arriba al América al definir frente a Alcalá pero su gol terminó sin subir al marcador por decisión del VAR.

La segunda parte también fue de dominio de las Águilas, aunque el Querétaro mantuvo el orden y tuvo oportunas intervenciones para secar al ataque rival.

El guardameta Gil Alcalá salvó a los Gallos en el 51, en un remate del peruano Pedro Aquino y en el 77 con un remate del goleador Henry Martin con todo a favor.

¡¡OTRA VEZ GIL🧤!!



Iba abajo y dónde duelen, pero el portero de Gallos está en plan GRAAAANDEEE



Partidazo de @Gil30Alcala en su regreso a @Club_Queretaro#LigaBBVAMX⚽ | #Clausura2023 | 📹#NoTeLoPierdas pic.twitter.com/bKWkSDbMkf — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) January 8, 2023

Conformes con el empate, los visitantes se echaron atrás y, con liderazgo del colombiano Kevin Balanta, detuvieron a los atacantes para sumar su primer punto del campeonato.

El Clausura arrancó este viernes cuando sobre la hora, Sabín Marino marcó para darle la victoria como visitantes 3-2 al Atlético San Luis sobre el Necaxa.

La jornada continuará con Chivas de Guadalajara vs. Rayados de Monterrey y el domingo Pumas UNAM vs. Juárez FC, Santos Laguna vs. Tigres UANL y Tijuana vs. Cruz Azul.

El vigente campeón Pachuca iniciará la defensa de su título como local ante Puebla, el próximo lunes.

También te podría interesar: