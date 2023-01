Ivonne Montero explica que no integrará la sección de panelistas en ‘La Casa de los Famosos 3’

‘La Casa de los Famosos‘ el próximo 17 de enero dará inicio a una tercera temporada y, como muchos ya estaban acostumbrados, pues en la ocasión anterior disfrutaron de la presencia de panelistas y una de ellas fue Alicia Machado, quien fue la primera ganadora.

Ivonne Montero fue la gran afortunada aquel mes de agosto cuando la nombraron como la triunfadora de $200 mil dólares por haber superado todas las pruebas que le fueron puestas durante tres meses consecutivos sin conocer lo que sucedía en el exterior.

La mexicana de 48 años explicó que por el momento no sucederá lo mismo con ella, así como lo estuvo haciendo durante la temporada pasada la reconocida Miss Universo 1996, quien además siempre estuvo apoyado a la también cantante y al nombrarla ganadora manifestó su gran alegría frente a las cámaras de televisión.

“Yo no voy a estar de panelista, voy a estar tranquila, a lo mejor más adelante, ahorita la verdad bendito Dios tenemos muchos proyectos y vamos a estar dedicados a ello”, añadió en su más reciente encuentro con la prensa.

A su vez, los reporteros aprovecharon el momento para saber lo que ella opinaba sobre los próximos concursantes, o al menos de los pocos que hasta la fecha se han logrado conocer, debido a que la producción del reality show más famoso de habla hispana no ha terminado de revelar los nombres de todos.

“No conozco a nadie muy cercanamente, de quien puedo decirte de (Arturo) Carmona que me cae muy bien, estuvimos ensayando en algún momento ‘Amor de 3’, él es un caballero. (Juan) Rivera lo conocí hace tiempo también en un reality que estuvimos, compartimos muy padre. A Paty (Navidad) no la conozco de persona pero también tiene su carácter, es una mujer muy inteligente, es una mujer audaz y Aylín (Mujica) pues también tiene lo suyo, cubana, caribeña… Va a estar muy interesante”, explicó a los medios de comunicación.

Antes de alejarse de los reporteros que estaban en el sitio agregó: “La verdad es que todos son temperamentales, todos tienen su carácter“.

