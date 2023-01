Insomnio y Covid: cómo se relacionan, qué dicen los estudios y cómo mejorar tu calidad del sueño

Uno de los grandes efectos secundarios producido por la pandemia de Covid y que luego de más de 2 años sigue haciendo de las suyas en miles de personas en todo el mundo es el temido insomnio.

Las restricciones impuestas por los gobiernos y las autoridades sanitarias para intentar frenar los contagios por Covid entre los seres humanos nos obligó a tener que permanecer en casa durante varios meses, e incluso años, lo que provocó que tuviéramos que cambiar radicalmente nuestras actividades y rutinas, afectando así nuestro ritmo circadiano, es decir, los cambios que ocurren en cada período de 24 horas en una persona y que se relacionan con los ciclos del sueño.

Al trabajar y hacer todas las actividades cotidianas desde casa, las personas solían hacer menos ejercicio y exponerse a una cantidad menor de luz natural, 2 factores que ayudan a dormir mejor. A esto habría que agregar que personas que se contagiaron de coronavirus tomaron determinados medicamentos que también podían provocar interrupción en el sueño.

Los expertos en salud del sueño decidieron denominar al insomnio causado por coronavirus como “coronasomnia” o “Covid-somnia”, el cual sigue presente en algunos a pesar de que desde hace ya tiempo varios regresaron a sus actividades regulares.

¿Qué es el “coronasomnia”?

El insomnio provocado por el Covid, ya sea por que se padeció o por lo que esto provocó en nuestras vidas, es atribuido generalmente al estrés, la ansiedad, la depresión y otras afecciones de salud mental relacionadas con la pandemia.

Algunos estudios indican que aquellas personas que padecen Covid prolongado tienen mayor riesgo de desarrollar problemas para dormir.

Cabe resaltar que descansar adecuadamente es importante para que nuestro organismo funcione adecuadamente y también nos ayuda para mantener la concentración y función de la memoria.

Varios expertos recomiendan a las personas que padecen insomnio a causa del coronavirus recurrir a algún tipo de terapia cognitiva conductual, terapia de luz, melatonina o la combinación de estos métodos para así poder corregir los problemas de sueño.

Otros consejos para combatir el insomnio por Covid

* Acuéstate a la misma hora todas las noches

* Duerme en una habitación oscura o con la menor cantidad de luz posible

* No uses dispositivos electrónicos cuando ya estás en la cama

* Cena más temprano

* Haz ejercicio diariamente

* No tomes café ni alcohol y evita fumar en la noche

