Laura Bozzo es criticada por el “arreglo” que le hacen a sus fotos con Photoshop

La presentadora de televisión Laura Bozzo luego de haber participado en ‘La Casa de los Famosos’ durante su segunda temporada, y haberse convertido en una de las participantes más controversiales terminó sumando mucho más fama.

Posteriormente, ha estado subiendo videos en su cuenta de TikTok, pues muchos de sus fanáticos han manifestado que les parece agradable el contenido que la peruana graba de manera constante.

Sin embargo, en su más reciente publicación fue muy criticada por los internautas, debido a que varios de ellos consideran que les parece excesivo el uso de filtros para poder compartir una foto de ella, y es que un internauta manifestó que no le parecía justo que Laura siguiera sin aceptar su edad.

Bozzo de 70 años en diversas oportunidades ha recibido comentarios negativos en su contra por el aparente uso de Photoshop en cada una de sus postales y así parecer que tiene menos edad que la verdadera.

“Esperan nuevo contenido para TikTok, muy emocionada porque en mi primera batalla en TikTok live ganeee y recibí muchos regalos”, fue el mensaje que acompañó las postales subidas en la red social de la camarita.

Los internautas aprovecharon y se tomaron el tiempo para dejarle una gran cantidad de comentarios por la galería de fotos que compartió la peruana en su perfil de Instagram. Como suele ser costumbre, las opiniones estuvieron bastante divididas, y es que varios de ellos resaltaron que está muy bien físicamente.

“Qué guapísima Tía”, “Puro filtro la foto de la doñita”, “Laurita no te pases con tus filtros”, “Pero los mil años no te los quitas”, “Ojalá fuese real esas fotos, pero la realidad es otra”, “Dios tía, pero si se quitó 15 años, qué se hizo? Se ve hermosa?”, “Te amamos tía Laura, ya quisieran muchas mujeres tener la fuerza y perseverancia que tienes para trabajar”, “Dame un secreto para rejuvenecer”, “Que alguien le diga a esa señora que no se ponga tanto filtro”, “Pobre anciana que no acepta la edad”, “Muy buen arreglo Photoshop”, “Lady Gaga dentro de unos años”, fueron algunos de los comentarios que se registraron en el post.

