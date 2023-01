“No cambiaría nada de mi vida”: un accidente automovilístico lo dejó paralítico cuando se encaminaba a ser estrella de la Premier League

Eran los fines de los 90’s y el joven Peter Mitchell de 15 años había consiguido una beca con el Leeds United, equipo de renombre para la época por haber ganado la Premier League en el 1992. El joven de Irlanda del Norte y se mudó a Yorkshire para conseguir grandes cosas.

No pasó mucho tiempo para que Peter impresionara a los entrenadores. “Yo era un lateral derecho muy trabajador, al que le gustaba meterse”, recuerda a The Sun.

Pero dos años después, se detendrían las aspiraciones de Mitchell de convertirse en futbolista profesional. Cuando viajaba en el asiento trasero del vehículo de un amigo, se produjo un accidente en un camino en el que “conducían con frecuencia”.

“Nos acercamos a una curva y, lamentablemente, íbamos demasiado rápido. Terminamos en un campo de golf, con el auto dando una voltereta y aterrizando de espaldas. Sentí como los segundos más largos de mi vida mientras volábamos por el aire. Inmediatamente supe que estaba en un gran problema”, dijo Mitchell antes de recalcar que no llevaba puesto el cinturón de seguridad, por lo cual tuvo que aferrarse al asiento delantero para amortiguar el impacto.

Costillas fracturadas, la clavícula rota y el esternón roto, fueron las consecuencias para el norirlandés promesa en el lateral derecho. Sus cuatro amigos que también iban en el coche, salieron ilesos.

Días después de lo ocurrido los médicos dijeron a Peter que no podría volver a caminar. Los años siguientes, fueron un largo camino resiliente que en la actualidad, Mitchell no cambiaría.

“Si retrocediéramos en el tiempo y volviéramos a esa decisión dividida de subir o no a ese auto, yo me subiría. Tengo todo lo que podría desear en la vida y no estoy seguro de que sería la persona que soy hoy si no hubiera estado en ese auto”, dijo en la entrevista publicada por The Sun.

Mitchell ha aparecido en diversas telenovelas y además, suele dar conferencias motivacionales a los jovenes, incentivándolos a utilizar el cinturón de seguridad.

