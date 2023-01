A Toni Costa le dicen que se enfoque en ser un buen padre y en su relación

Toni Costa viene de compartir con su hija Alaïa durante el fin de año. Padre e hija viajaron a Valencia, España, tierra natal del bailarín, para recibir el año 2023 junto a sus familiares.

Allí ambos vivieron divertidos momentos por más de 10 días y crearon memorias para toda la vida. Ahora Toni Costa ha compartido un vídeo en su cuenta de Instagram y en los comentarios le hablaron de su labor de padre. Además, también destacaron su relación sentimental con Evelyn Beltrán.

“Corazón usted enfóquese en ser buen padre y en disfrutar tu nueva relación. Pocos serán los que están contentos. Su opinión no vale si estás con la que te hace feliz”, le dijo una de sus seguidoras, obteniendo muchos ‘me gustas’ a favor de su comentario.

De la misma manera, esa persona en otro comentario dijo: “La verdad el tipo se me hace buena persona. Y a la gente le encanta juzgarlo solo por favoritismo con su ex sin saber la verdad de la separación. El está trabajando y saliendo adelante en un país que no es suyo y por lo que todos vemos es buen padre que es lo que importa”.

Luego de que llegaran de España Toni Costa compartió un video recopilando los momentos que vivió con Alaïa y envió un mensaje para ella, de lo que viene para ella en ese nuevo año y no dejó de mencionar a Adamari López:

“Alaïa se disfrutó este viaje como nunca antes recuerdo, esta creciendo, es una excelente compañera de viaje y está dándonos lecciones de vida, de saber estar, de amor y de familia, ella es más que especial, ella es única… Ahora te toca también seguir disfrutando con tu mamá que te extrañó muchísimo estos días. Ahora queda seguir estudiando, tu 8º cumpleaños, tus actividades, más viajes, creando memorias, compartiendo, disfrutando de la vida y seguir enseñándonos como sólo tú lo sabes hacer”, dijo Costa.

