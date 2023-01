Entre Nosotros

La comunidad hispana en el Estado de Nueva York está en un momento decisivo. Todo lo que hemos luchado para forjar un Nueva York más justo, representativo, igualitario y equitativo, está en una encrucijada, y necesitamos ponernos de pie con dignidad y apoyar a un líder cuya historia y trayectoria refleja los valores de nuestra comunidad.

En las últimas semanas hemos visto diferencias de opinión en varios sectores de la comunidad puertorriqueña y latina, pero tenemos que reconocer que en este momento de nuestra historia, el juez Héctor Daniel LaSalle representa las luchas y los valores que enmarcan e informan la experiencia latina en Nueva York, y que convergen el legado y sacrificio de los pioneros que lucharon, y que aún luchan, por abrir puertas para que las nuevas generaciones tengan las oportunidades que nuestros antepasados no tuvieron.

La historia de Héctor D. LaSalle es la historia de cada puertorriqueño, latino y latina que ha llegado a Nueva York, y se ha conducido con excelencia y se ha sacrificado, formándose paso a paso. Es imperativo, particularmente en la comunidad puertorriqueña, que tengamos la discusión sobre su nominación con el mismo respeto que nuestros padres y los pioneros puertorriqueños que abrieron el camino para que la comunidad llegue a donde está hoy, hubieran esperado de nosotros.

Diferentes líderes latinos han ofrecido diferentes opiniones sobre los méritos del juez LaSalle. Aunque estemos en desacuerdo con cualquiera de ellos, tenemos que reconocer que cada funcionario electo o líder latino tiene el derecho de compartir su opinión. Lo que es necesario es insistir en que si la información que se ha descubierto sobre el historial del juez informa sus opiniones, le pedimos que reconsideren sus opiniones iniciales y si respaldan al juez LaSalle, les agradezco.

Érase una vez, la comunidad latina en Nueva York se alineaba unánimemente a favor o en contra de algún candidato o causa. No obstante, con el crecimiento de la comunidad y la diversidad de ideologías, experiencias y voces, hemos sobrepasado la homogeneidad para abrazar la conversación y el debate saludable desde diferentes perspectivas.

No ayuda a nadie cuando en nuestra propia comunidad no somos capaces de tener opiniones diferentes, retar las opiniones contradictorias y los hechos que llevan a las conclusiones, y llevar un debate digno entre nosotros. Si no logramos eso, la oportunidad que la candidatura del juez LaSalle nos ha logrado, estaría desperdiciada. Nuestro apoyo al juez LaSalle debe ser indudable, basado en los hechos, realidades, historial jurídico, y el entendimiento de lo que es, debiera ser, y lo que conlleva ser un juez imparcial, justo y comprometido.

Este miércoles 18 de enero en la vista jurídica, demos al juez LaSalle el trato justo y respetable que garantiza la ley estatal y que él mismo se ha ganado con su trabajo intachable. Tenemos una cita con el destino de la comunidad puertorriqueña en Albany, y parte de esa cita y responsabilidad es acudir al Capitolio Estatal con nuestra presencia física, y también llamar y escribir a nuestros senadores estatales. Juntos como comunidad podemos cambiar la forma en la cual otros piensan de la manera en que nos manejamos entre nosotros.

Acabar con la nominación de uno de los nuestros tergiversando su historial y distorsionando su reputación y carácter, sin darle un proceso justo, es una tragedia que atenta contra nuestro progreso como comunidad, y desalienta a los líderes de excelencia que se están formando para continuar haciendo historia y abriendo puertas.

Roberto Ramírez es abogado y ex-asambleísta estatal de Nueva York.