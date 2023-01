Jamie Lee Curtis y Michelle Pfeiffer se contagian de Covid-19 tras asistir a los Golden Globes

Las actrices Jamie Lee Curtis y Michelle Pfeiffer se encuentran entre la lista de celebridades que han anunciado pruebas positivas de Covid-19 después de la pasada entrega de los Golden Globes.

Estos galardones dieron inicio a una ajetreada temporada de premios, y la ceremonia de los Critics Choice Awards, que se realizó este domingo en Los Ángeles, se vio afectada por la ausencia de varios actores famosos.

Pfeiffer compartió en una publicación de Instagram que ella no asistiría al show, en donde fue homenajeado Jeff Bridges, quien es amigo de la actriz desde hace varias décadas.

Por su parte, Jamie Lee Curtis publicó una imagen de tres pruebas caseras positivas de Covid-19, disculpándose con su equipo de ‘Everything Everywhere All at Once’ por no seguir apoyándolos de forma presencial en los próximos días.

“Me alegro de que existan todas estas pruebas caseras disponibles para no ir al almuerzo del American Film Institute y propagar mis gérmenes“, escribió la estrella de la cinta ‘Halloween’.

Colin Farrell y Brendan Gleeson, estrellas de ‘The banshees of inisherin’, se sumaron a las cancelaciones de los Critics Choice del domingo, y le revelaron a The Hollywood Reporter que ambos habían dado positivo por Covid luego de asistir a los Golden Globes.

Tras analizar el aumento de casos por Covid en Estados Unidos, la organización de los Critics Choice Awards solicitó que todos los asistentes presentaran una prueba negativa de coronavirus antes de ingresar al lugar, según reportó Deadline.

