María Celeste Arrarás expone las críticas del programa “En Casa con Telemundo”

María Celeste se mostró en desacuerdo con el gane de Miss USA como nueva Miss Universo 2023. A través de sus redes sociales explicó su descontento diciendo: “El concurso de Miss Universo es un certamen de belleza. He sido jueza del evento en dos ocasiones y las instrucciones que recibimos los jueces es que debemos escoger a la más bella del grupo-a la que cuando entre en un lugar haga voltear todas las miradas. Por supuesto que el saber expresarse y contestar inteligentemente son atributos importantes, pero había un puñado entre las 5 finalistas que reunían todo eso y que, a mi parecer, eran mucho más bonitas”.

La postura de María Celeste, antigua conductora de Al Rojo Vivo en Telemundo, no fueron bien recibidas por el programa “En Casa con Telemundo”. Como era de esperarse la periodista no se quedó callada y también hizo uso de sus redes sociales para responder, aquí una parte de sus palabras:

“Estoy sorprendida tras escuchar que en el show “En Casa con Telemundo” me criticaron y tergiversaron mis comentarios sobre la elección del concurso de Miss Universo. Que el presentador de ese programa, por quien siempre he sentido un gran aprecio, diga que yo ataqué de una manera fea a la ganadora es un disparate”.

Agrega: “Simplemente me limité a decir que no ganó la más bella del certamen -algo con lo que millones de personas están de acuerdo. Cuando promovieron que en el siguiente programa “Myrka Dellanos va a contestar los ataques de Maria Celeste a su función como jueza” decidí subir este post”.

María Celeste no está de acuerdo en cómo el programa ha hecho uso de sus palabras para luego anunciar que estas sería luego comentadas por su gran amiga Myrka Dellanos, quien para este año fungió como juez.

“No sé cómo alguien en su sano juicio puede concluir que mis comentarios sobre el certamen van dirigidos a criticar la participación de Myrka en el concurso”, aseveró. “Nunca he sido de medias tintas, ni de indirectas y si tuviese algo que decir lo haría con nombre y apellido y ese no fue el caso. Además nunca atacaría públicamente a alguien a quien considero mi buena amiga y de cuyos triunfos me alegro de sobremanera”.

Aquí el post completo con la declaración integra de María Celeste Arrarás.

A las palabras de ésta respondió Carolina Sandoval, quien fuese panelista del extinto “Suelta La Sopa”: “Acá Vamos: Así es mi María Celeste, las personas que solo actúan siguiendo la manada no tienen otra opción que buscar protagonismo con las verdaderas estrellas de la televisión como tú… ahora recuerda que seguro te dirán que “las cosas han cambiado” y tal vez pueda ser que sí y que bueno que NO pertenecemos a ese grupo de hipócritas. Tú eres y serás de por vida. tú jamás pasarás porque no eres de las que se pone de moda, sino de las que jamás se olvida. Le quedas grande a tanta mediocridad y televisión “barata”. Televisión que alguna vez se sirvió de tu indiscutible talento. #cosasquesientecaro”.

