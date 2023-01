Esposo de agente despedida en Tennessee por actos sexuales con unos 6 oficiales no la dejó y trata de salvar su matrimonio

El esposo de una oficial de la policía en Tennessee despedida por tener encuentros sexuales con otros seis agentes no la dejó y supuestamente está tratando de salvar su matrimonio.

“Yo no sé cómo lo está haciendo, él es más hombre que yo, pero está tratando de salvar su matrimonio“, indicó al Daily Mail el alguacil del condado Coffee, Chad Partin, para el que trabaja Jedidiah Hall, esposo de la oficial Maegan Hall.

Maegan fue despedida del Departamento de Policía de LaVergne luego de que trascendiera información de que había tenido encuentros sexuales con otros oficiales que incluyeron sexo oral en horas de trabajo; además del envío de imágenes de desnudos y participación en fiestas con jacuzzi tipo “Girls Gone Wild”.

Las alegaciones están contenidas en un informe interno del Departamento de Policía de LaVergne que trascendió a la luz pública hace unas dos semanas.

Como resultado de las indagatorias, otros cuatro oficiales fueron despedidos. Estos fueron identificados como los sargentos Lewis Powell y Ty McGowan; el detective Seneca Shields; y el oficial Juan Lugo.

Adicional, los agentes Patrick Magliocco y Larry Holladay, fueron suspendidos.

Hall supuestamente le dijo a sus colegas que estaba en una relación abierta con su esposo. Sin embargo, excompañeros de la mujer en el departamento rechazaron que Jedidiah, quien es hijo de un pastor, compartiera esa idea.

Partin reveló que el hombre es un exguardabosques que estaba entrenando para laborar con la Patrulla de Carreteras de Tennessee. Sin embargo, tras el escándalo que involucra a su esposa, ha permanecido como agente en el condado Coffee.

“Yo le he ofrecido y extendido cualquier recurso que necesite. Y todo lo que él dijo fue, alguacil, yo solo quiero trabajar por los ciudadanos del condado Coffee y yo amo lo que estoy haciendo”, señaló el funcionario.

“Yo no apruebo lo que pasó en el Departamento de Policía de La Vergne, pero seguro él no ha violado ninguna ley. El es la víctima aquí. No hay una mancha en su historial. El está haciendo un trabajo fenomenal, fenomenal”, añadió.

El informe de la pesquisa indica que Magliocco dijo que Jedidiah se molestó en una fiesta cuando Maegan empezó a besar a la esposa del primero.

Jedidiah realmente no estaba en la de un trío sexual en el que participara su esposa. El mismo oficial alertó sobre la supuesta dependencia al alcohol por parte de la exagente.

