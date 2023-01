Jennifer López reveló que se quedó con las ganas de besar a esta reconocida cantante

En uno de los shows de la ceremonia de entrega de los MTV de 2003, la estrella del momento, Britney Spears, sorprendió a los presentes en el estudio y a los millones de televidentes que seguían la ceremonia saliendo de un pastel de bodas gigante. Vestida de novia, y ante la atenta mirada de Beyoncé, Avril Lavigne, Eminem y otras estrellas de la época, la entonces considerada princesa del pop comenzó a cantar “Like a Virgin”, uno de los primeros grandes éxitos de Madonna.

Pero había más: promediando el tema, se sumó al escenario y la otra gran diva del momento, Christina Aguilera para cantar junto a ellas. Madonna se sumó luego para brindar junto a ellas una versión de “Hollywood”. Entre coreografías y miradas cómplices, el momento se convirtió en épico cuando la intérprete de “La Isla Bonita” besó apasionadamente en los labios a Spears.

Hace unos días, se sumó una cuarta diva a la historia: nada menos que Jennifer López. A 20 años de aquel icónico momento, la actriz y cantante reveló que, en realidad, era ella quien debía recibir el beso de Madonna. En una entrevista, la flamante esposa de Ben Affleck explicó: “Es así. Ese beso debería haber sido para mí”.

Y agregó: “En ese momento, estaba filmando una película en Canadá, pero un tiempo antes de la ceremonia fui junto a Britney a la casa de Madonna para ensayar el cuadro. Y los besos de la dueña de casa con nosotras dos estaban pautados”.

Sin embargo, por cuestiones de agenda, no pudo estar presente en la ceremonia. “Simplemente, no pude dejar el set en esos días. Entonces no pudimos hacerlo… Luego consiguieron que Christina Aguilera sí lo hiciera. Pero sí, ese beso era para mí. Soy una gran admiradora de Madonna. Siempre lo he sido”, se lamentó López, quien por entonces ya tenía tres discos editados y asomaba como la superestrella en la que finalmente se convirtió.

TE PUEDE INTERESAR:

–Jennifer López comparte fotos inéditas de su boda con Ben Affleck en un reel donde despidió el 2022

–Jennifer López cuenta cómo fue su primera Navidad estando casada con Ben Affleck