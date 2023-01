Joven colombiana asegura haber quedado embarazada sin tener pareja; dice que todo es culpa de un “espíritu maligno”

En una página de Facebook llamada Tv Noticias, la cual se encarga de recopilar noticias ocurridas en distintas ciudades y localidades de Colombia, publicó recientemente el caso de una joven de 19 años, la cual asegura haber quedado embarazada por un “espíritu maligno”.

Según esta página, la chica radica en la comunidad de Malambo, y pertenece a un culto religioso al que asiste cada semana. La mujer colombiana atraviesa ya por un embarazo avanzado, lo cual para ella es algo inexplicable, pues aseguró no tener pareja y mucho menos haber tenido relaciones sexuales, indicando que ella sigue siendo virgen.

“Yo no he estado con ningún hombre; de repente, dejé de menstruar y mi mamá me llevo al centro de salud a chequeo y salí embarazada. Yo digo que es algún mal que me hicieron para que yo quedara embarazada”, aseguró la joven.

Como era de esperarse, el caso de esta joven que asegura estar embarazada porque alguien le lanzó una “maldición” ha causado revuelo y controversia en las redes, ya que todos descarten que su estado se trate de algo sobrenatural y que simplemente está mintiendo por temor a lo que pudieran decirle o hacerle sus padres.

Sin embargo, hay algunos devotos que sí creen que la colombiana está siendo obra de un milagro y que realmente está siendo bendecida con ese hijo que tiene en el vientre.

Finalmente, algunos aseguran que al tratarse de una comunidad, la educación sexual que recibió la joven sea muy limitada o incluso nula, por lo que quizá no es capaz de comprender la situación por completo.

