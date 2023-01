Aurélien Tchouaméni pide disculpas por irse a ver la NBA mientras el Madrid se jugaba la clasificación a cuartos de Copa del Rey

El francés Aurélien Tchouaméni pidió disculpas a toda la afición madridista luego de haberse ido a París para presenciar el partido de la NBA protagonizado por Chicago Bulls y Detroit Pistons en el Accor Arena el 19 de enero, mientras el Real Madrid se jugaba la clasificación a los cuartos de final de la Copa del Rey.

El centrocampista de 22 años se encuentra lesionado desde hace algunas semanas, motivo por el cual no ha figurado en las convocatorias del equipo blanco. Debido a su presencia a un espectáculo ajeno al Real Madrid, Tchouaméni fue blanco de críticas, sobretodo porque el equipo merengue la pasó mal en gran parte del partido al estar 2-0 abajo.

“Pido disculpas a mi club, al cuerpo técnico, a mis compañeros y a la afición madridista por mi presencia en un evento a la hora que nos jugábamos mucho en la Copa. He estado atento en todo momento a lo que pasaba en Villarreal, pero no he hecho lo correcto. Lo siento mucho”, dijo a través de su cuenta de Twitter.

Tchouaméni estuvo anoche en París viendo en directo la NBA. No estaba convocado con el Real Madrid para la Copa por su lesión.



Tras el partido, pidió perdón por su decisión. pic.twitter.com/7Frf0YrTmt — Manu Heredia (@ManuHeredia21) January 20, 2023 El jugador fue captado por las cámaras mientras presenciaba el partido de NBA.

Pido disculpas a mi club, al cuerpo técnico, a mis compañeros y a la afición madridista por mi presencia en un evento a la hora que nos jugábamos mucho en la Copa. He estado atento en todo momento a lo que pasaba en Villarreal, pero no he hecho lo correcto. Lo siento mucho.🤍 — Tchouameni Aurélien (@atchouameni) January 19, 2023

Real Madrid y una nueva remontada

Al combinado dirigido por Carlo Ancelotti solo le bastó un poco de inspiración para dar vuelta a un 2-0 propinado por un Villarreal que se iba al descanso con una ventaja que parecía difícil de superar.

Pero al 57′, 69′ y 86′, el Real Madrid hizo lo necesario para definir la última llave y hacerse con un cupo en los cuartos de final de la Copa del Rey.

Ahora, los merengues tendrán que medirse ante el Atlético de Madrid en el estadio Santiago Bernabéu el miércoles 25 de enero. 📺 𝗥𝗘𝗦𝗨𝗠𝗘𝗡 #CopaDelRey



🆚 @VillarrealCF | 2-3 | @realmadrid



⚽️ 1-0 | Capoue (4’)

⚽️ 2-0 | @chukwueze_8 (42')

⚽️ 2-1 | @vinijr (57’)

⚽️ 2-2 | @edermilitao (69')

⚽️ 2-3 | @DaniCeballos46 (86')#LaCopaMola🏆 pic.twitter.com/eyfDgtolFK— RFEF (@rfef) January 19, 2023

