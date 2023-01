Los mejores bancos de Estados Unidos en 2023, según GOBankingRates

GOBankingRates, el sitio de finanzas personales, dio a conocer su clasificación anual de “Mejores Bancos para 2023”, para ayudar a los estadounidenses a aprovechar al máximo su dinero y vivir acaudaladamente.

“La clasificación anual de Mejores Bancos de GOBankingRates es fundamental para nuestra misión de ayudar a las personas en todas las etapas de la vida a vivir más ricamente”, dijo Jeff Bartlett, presidente de GOBankingRates. “Esperamos capacitar a nuestros lectores para que tomen decisiones financieras sabias mientras celebramos los bancos y a las instituciones financieras que ofrecen lo mejor de lo mejor“.

Para Best Banks 2023, GOBankingRates analizó los 100 bancos más grandes en términos de activos totales, las 50 cooperativas de crédito más grandes en términos de activos totales y bancos en línea seleccionados con más de $800 millones en activos.

Los ganadores de Best Banks 2023 de GOBankingRates, son:

Mejores Cuentas de Ahorro 2023

Ganador: Capital One

Finalistas:

-Bank of America

– BMO Harris

– Chase Bank

Mejores cuentas corrientes de 2023

Ganador: SoFi

Finalistas:

– Ally Bank

– Axos Bank

– Bank of America

Mejores cuentas de Certificado de Depósito (CD) 2023

Ganador: First Internet Bank

Finalistas:

– Ally Bank

– American Express National Bank

– Barclays

Mejores Bancos 2023

Ganador: Capital One

Finalistas:

– Bank of America

– BMO Harris

– Chase Bank

Mejores Bancos Regionales 2023

Ganador: Banco Arvest

Finalistas:

– Associated Bank

– Bank of the West

– Eastern Bank

Mejores cooperativas de ahorro y crédito 2023

Ganador: Aliant

Finalistas:

– Bethpage Federal Credit Union

– Ent Credit Union

– Hudson Valley Credit Union

Mejores bancos en línea 2023

Ganador: Ally

Finalistas:

– Amboy Direct

– American Express National Bank

– Axos Bank

Categoría: Mejores Cuentas de Ahorro Online y Neobank 2023

Ganador: Salem Five Direct

Finalistas:

– Ally Bank

– American Express National Bank

– Barclays

Mejores Neobancos 2023

Ganador: SoFi

Finalistas:

– Acorns

– Betterment

– Chime

