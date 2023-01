Aristeo Cázares es el primer líder de la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos’

La tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos’ ya tiene su primer líder: Aristeo Cázares. Este título le otorga a Cázares el beneficio de no ser nominado a eliminación durante esta primera semana del reality show y la posibilidad de salvar a uno de sus compañeros de ser eliminado.

Los internautas no tardaron en reaccionar ante esta situación: “Me dio mucho gusto que ganara él! y hasta ahora Juan me está gustando como es en la casa”, “Juan y Aristeo hicieron buena química. Juan hasta bien me cae ya”, “Bien ganado durmieron el 1er dia en la tienda de campaña ahora sí como reyes! Lo más justo”, “Aris, tú siempre serás mi favorito”, “Te queremos Aris!!!!! Solo los que lo conocen saben la humildad que tiene este hombre, se ha esforzado por llegar a donde está siempre demostrando su humildad” y “Se merecía ganar el líder y que se llevara a Juan”.

Muchos de esos comentarios tienen a Juan Rivera como protagonista también. Parece ser que el hermano de Jenni Rivera se está ganando el aprecio del público en las primeras horas de la competencia, cambiando el panorama de lo que decían previo a que iniciara el reality show.

Algunos internautas habían asegurado que Juan Rivera sería el primer eliminado de la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos’. Esto luego de que el mexicano rompiera en llanto al despedirse de su esposa antes de entrar a la casa.

“¿Por qué tanto llanto? Si al otro día sale”, “Para que la primera semana salga”, “Va a ser el primer eliminado” y “Vamos a votar para que salga rápidamente”, dijeron algunos televidentes.

