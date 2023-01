Alarma: ya hay 1,300 negocios ilegales de marihuana en Nueva York; Demócratas “sorprendidos” buscan soluciones

Prácticamente en casi todas las cuadras de la ciudad de Nueva York se está vendiendo marihuana, pero la mayoría de los proveedores lo está haciendo de manera ilegal.

Según la policía de Nueva York, además de los proveedores individuales ilegales hay más de 1,300 tiendas de marihuana vendiendo el producto sin tener licencia para ello ni pagar impuestos, amenazando la supervivencia de quienes sí han tramitado sus permisos. Además, se generan riesgos de salud y seguridad pública, y se facilita el consumo en los menores de edad.

“Lo admito, no creo que alguna vez hayamos hablado de que sucediera este escenario”, dijo la senadora estatal demócrata Liz Krueger, quien trabajó en la legislación estatal sobre marihuana recreativa durante aproximadamente siete años.

Krueger, actual presidenta del Comité de Finanzas del Senado de NY, admite que los demócratas nunca tuvieron en cuenta la aparición de un mercado ilegal tan expansivo mientras el legal aún se estaba implementando.

“¿Sabíamos que seguiría habiendo un mercado ilegal incluso cuando lanzamos y desarrollamos un mercado legal? Sí”, dijo Krueger a Fox News. “Pero no creo que hayamos visto algo así en los otros estados donde hubo casi un ingreso organizado y simplemente comenzaron a abrir todas estas tiendas”.

Hubo algunos factores externos. Una vez que se aprobó el proyecto de ley de marihuana recreativa en marzo de 2021, el entonces gobernador Andrew Cuomo no designó a nadie para la Oficina de Gestión de Cannabis, un paso importante para poner en marcha la industria.

Los miembros del Concejo Municipal de la ciudad de Nueva York publicaron un informe esta semana de que el mercado ilegal de marihuana podría dificultar la supervivencia de las tiendas legales de marihuana.

En este momento, la policía de Nueva York afirma que además existen obstáculos para incautar el cannabis que se vende ilegalmente.

Pero Krueger no admite que esto sea del todo así. “Creemos que claramente hay leyes que la policía de Nueva York puede y debe usar. Y estoy un poco frustrada”, afirmó.

Por ello reconoce que se debe facilitar más herramientas para que la policía tome medidas enérgicas contra los proveedores ilegales. La senadora está trabajando en un proyecto de ley con su socia en la Asamblea, la líder de la mayoría Crystal Peoples-Stokes, y la gobernadora Kathy Hochul que activaría medidas enérgicas contra las ventas ilícitas de marihuana.

El proyecto incluye revocar las licencias comerciales de las tiendas que también venden tabaco, multar a los propietarios por alquilar a negocios ilegales y facilitar que la policía de Nueva York incaute productos de cannabis.

A principios de enero un adolescente hispano de 19 años fue arrestado como sospechoso de matar a un hombre en El Bronx y herir a su hermano durante una venta callejera ilegal de marihuana.

Esa misma semana, un intento de robo a una tienda de cigarros en el Lower East Side de Manhattan se tornó sangriento cuando un empleado recibió un disparo en la espalda. La tienda vende marihuana y productos asociados, aunque carece de una licencia para hacerlo, según el reporte policial.