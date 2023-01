Brandon Moreno se convierte en el nuevo campeón mosca de la UFC: “Gracias por esta historia”

El peleador mexicano de las artes marciales mixtas (MMA), Brandon Moreno, consiguió sumar una nueva victoria a su registro tras vencer por nocaut técnico al brasileño Deiveson Figueiredo en Río de Janeiro y así poder convertirse de manera oficial en el nuevo campeón de peso mosca de la UFC en la última UFC 238.

Figueiredo no regresó al octágono para el cuarto asalto luego de terminar con el ojo derecho cerrado por completo debido a un fuerte golpe izquierdo propinado por Moreno, quien hizo todo lo posible para controlar a su rival y no darle opciones de tomar la delantera durante el combate a pesar de sufrir un poco en los primeros dos episodios de la pelea.

CAMPEÓN🏆 Brandon Moreno derrota a Deiveson Figueiredo por TKO❗️ #UFC283 pic.twitter.com/gUav0YMHHJ — UFC Español (@UFCEspanol) January 22, 2023

El nacido en Tijuana salió para el tercer round con una serie de golpes bastante precisos que fueron afectando al brasileño, pero no fue hasta que realizó el gancho con la zurda que realmente le causó un gran daño que no le permitiría seguir jugando por nublar la mitad de su visión, por lo que fue declarado nocaut al no poder regresar al ring.

Moreno no pudo aguantar la emoción al convertirse en campeón mosca de la UFC, alegando que había trabajado mucho para poder conseguir esta hazaña.

“Yo no tengo nada en contra de él, aprecio muchísimo y me siento muy agradecido por todo lo que formamos juntos, porque al final del día lo formamos juntos y fue un rival increíble, un rival que sacó lo mejor de mí cuando necesité hacerlo y eso me ayudó a crecer como atleta y definitivamente como ser humano”, expresó tras el combate a la UFC.

Las palabras del campeón Brandon Moreno tras su victoria y su rivalidad con Figueiredo👏 #UFC283 pic.twitter.com/3REFWQd0RU— UFC Español (@UFCEspanol) January 22, 2023

“Tanto el hecho de haber peleado con él en 2020, el empate, después la victoria por el cinturón cambia mi vida, pierdo, y eso me hace revolucionar toda mi vida, y tomar decisiones; como atleta y como ser humano estoy muy agradecido con él por haber compartido esta historia”, añadió.

Moreno había declarado previo a la pelea que se sentía en desventaja por no poder jugar en su país. Sin embargo, sostuvo que viajaba a Brasil con el único objetivo de regresar portando el cinturón, algo que logró con gran compromiso y lo convierte ahora en uno de los mejores peleadores de la MMA en el planeta.

