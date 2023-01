Hermana de Georgina Rodríguez: “Yo estoy arruinada y ella no me ayuda. Lo que más me duele son mis hijos, no yo”

Medios españoles afirman difundieron una serie de declaraciones realizada por Patricia, la hermana de Georgina Rodríguez, quien asegura vivir en la ruina junto a sus tres hijos, al tiempo que hizo un llamado a la solidaridad a Cristiano Ronaldo y su pareja sentimental.

Recientemente, fue el tío de Georgina Rodríguez quien hizo señalamientos, asegurando: “puede que se sienta avergonzada y que se considere mejor que nosotros porque no vivimos con sus mismos lujos, pero yo nunca le he pedido nada. Ella tan solo nos ha llamado una o dos veces desde que salió a la luz que salía con Cristiano Ronaldo”.

Pero ahora, Patricia ha asegurado que ella “no representa nada para Georgina ni para su multimillonario prometido (CR7)”, al tiempo que declaró no tener alimentos para darle a sus hijos.

“Yo estoy arruinada y mi hermana no me ayuda. Lo que más me duele son mis hijos, no yo. Al fin y al cabo yo con un trozo de pan duro puedo comer, pero mis hijos, que son sus sobrino”, expresó Patricia, quien se encontraba viviendo como invasora en una propiedad y sin empleo.

La entrevista fue ofrecida por el medio Socialité y en la misma, Patricia pidió a Georgina un motivo por el cual no quería saber nada de ella.

⭕El drama de la hermana de Georgina Rodríguez: vive entre goteras con sus tres hijos y no tiene ni para cocinar https://t.co/SN6PIk3ym4



➡Patricia Rodríguez atraviesa un momento económico crítico y ha pedido ayuda a su famosa hermana — ABC.es (@abc_es) January 18, 2023

Semanas después y gracias a la entrevista de Socialité, se pudo conocer que Patricia había conseguido un empleo en una panadería como camamera y que ya no se encontraba viviendo como “okupa”, término que en España hace alusión “a una o varias personas que se instalas en una vivienda o local deshabitado, sin tener derecho a ello según la legalidad vigente”.

