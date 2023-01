Nahuel Guzmán reveló las respuestas de Messi cuando le pregunta por su posible regreso a Newell’s

Con 36 años y figurando como portero titular de Tigres UANL, el argentino Nahuel Guzmán no pierde las esperanzas de que Messi vuelva a vestir la camiseta de su primer equipo en categorías inferiores, los Newell’s.

¿Cuál es el motivo?, Guzmán también fue parte de Newell’s y tuvo la oportunidad de compartir con Messi en la selección, por lo cual ve con mucha esperanza poder cerrar su carrera en compañía del “10” de la Abciceleste en el equipo que los vio nacer a nivel futbolístico.

De hecho, a finales del año pasado se rumoró que en el contrato de Guzmán con Tigres, existe una cláusula que le permitiría irse a jugar a Newell’s si Messi llega a fichar por el equipo argentino que, actualmente se ubica en la 8° posición del grupo B en la Primera División

Así pues, Guzmán reveló en D Sports que cada 6 meses le deja un mensaje a Messi para preguntarle por su futuro.

“Le mando un mensajito a Leo cada seis meses para ver si va a volver o no. Le pido que me avise tres días antes así armo la valija. Siempre me mete tres puntos suspensivos. Nunca sabés cuándo te va a decir que sí o que no”, expresó.

Nahuel 'Patón' Guzmán, jugador de #Tigres 🇲🇽:



💬 "Sigo a la Selección desde siempre".



💬 "Hablo con Di María, con Lisandro Martínez. Tuve la oportunidad de hablar con #Scaloni".



💬 "Se construyó un equipo con todas las letras, con líderes claros, que saben que rol cumplen". pic.twitter.com/s0OyNRGTXZ — D Sports Radio (@DSportsRadio) January 18, 2023

“Volvemos a los sueños. Es el sueño de cualquier hincha de Newell’s. Como ex compañero, amigo y colega de Leo, creo que es algo que a él le gustaría, lo ha dicho en entrevistas y le ha hecho ruido. Lo veo, porque si no lo veo, se pierde la ilusión. Creo que es el sueño de los que somos hinchas de Newell’s. Verlo con la camiseta de Newell’s”, dijo el guardameta.

Actualmente Messi tiene un contrato con el PSG hasta junio, mes en que culmina la presente campaña. Hasta el momento se desconoce un reporte oficial sobre su renovación con el club parisino o su futuro, pues del otro lado del mundo también sueñan con el regreso de La Pulga al FC Barcelona.

