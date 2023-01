Agenda de eventos: a dónde ir este fin de semana

“La Golondrina” en Repertorio Español

Repertorio Español estrena oficialmente este viernes 27 de enero la obra “La Golondrina”, una emotiva historia que invita a reflexionar y a cuestionarnos ¿Qué es lo que nos hace humanos? De todo aquello que somos y hacemos, ¿qué realmente define nuestra humanidad? El texto se inspira en el ataque terrorista del bar Pulse de Orlando ocurrido en junio de 2016 en el que murieron 49 personas, y trata de comprender el sinsentido del horror, las consecuencias del odio y las estrategias que utilizamos desde dos perspectivas distantes para superar la pérdida de un ser amado. Escrita por el galardonado dramaturgo Guillem Clua, la pieza teatral es dirigida por Ismanuel Rodríguez y protagonizada por Zulema Clares y Rafa Sánchez. En el Gramercy Arts Theatre, ubicado en la calle 27 con Lexington, en Manhattan. Más información: www.repertorio.nyc

Cortesía

Los Gipsy Kings en City Winery

Nicolás Reyes, cofundador y líder de Gipsy Kings durante más de 30 años, se presentará con la legendaria agrupación este viernes 27 de enero, en el escenario de City Winery (25 11th Avenue). La música de Gipsy Kings, durante las últimas tres décadas, ha dominado las listas de World Music y vendido más de 14 millones de álbumes en todo el mundo. Su compilación de platino, The Best of the Gipsy Kings, estuvo en las listas durante más de un año desde su lanzamiento y su noveno álbum de estudio, Savor Flamenco, recibió el Grammy al Mejor Álbum de Música del Mundo en 2013. La presentación acústica tendrá lugar a partir de las 7:00 pm. Entradas: https://citywinery.com.

Cortesía

Dioses mayas en The Met

Presentado en conjunto con la exposición Lives of the Gods: Divinity in Maya Art, The Met presentará este viernes a las 6:30 pm, un panel de discusión para aprender sobre los ciclos de vida de los dioses mayas con un enfoque en la idea de regeneración, un proceso que encuentra un paralelo en la cosecha básica de los mayas, maíz. Según la mitología maya, los humanos están hechos de maíz y la planta ocupa un lugar destacado en el arte, la literatura, la música y la poesía mayas. Aprenda sobre los métodos de cultivo que los mayas usaban para cultivar, la importancia del maíz en la dieta mesoamericana y su valor ritual, estético y cultural perdurable. Después de la discusión, Sobre Masa Tortillería and Restaurant proporcionará pequeñas muestras para degustación. En The Grace Rainey Rogers Auditorium at The Met Fifth Avenue (entrada en la calle 82 y la Quinta Avenida). Reservar en: https://engage.metmuseum.org/

Cortesía The Met

Fiesta para los fans de RBD

Los fanáticos del grupo mexicano RBD pueden ir calentando motores este viernes, antes de verlos en vivo ya que acaban de anunciar un tour que llegará al Madison Square Garden el 1 de septiembre, con la fiesta “Rebelde Night”. Irving Plaza (17 Irving Pl, New York, NY 10003) será la sede del evento organizado por Live Nation que ofrece lo mejor de la música de la agrupación junto a otros éxitos de la época para bailar toda la noche. A las 9:00 pm. Entradas: https://livemu.sc/3PjLLEu

Festival de corales en la Catedral Saint John

¡Amantes de la música, tomen nota! Más de 100 jóvenes cantantes de toda la Diócesis Episcopal de Nueva York y de la ciudad en general se reunirán para el Festival de Coristas Diocesanos, este sábado 28 de enero, de 9:00 am a 4:00 pm en la Catedral Saint John the Divine, (1047 Ámsterdam Avenue, calle 112 en Manhattan). El evento culminará con un servicio de Vísperas Corales a las 4:00 pm en la Catedral, con la música de los coros combinados dirigidos por Bryan Zaros, Director Asociado de Música y Director de Coro de la Catedral, y Mary Huff, Directora Artística del New York City Children’s Chorus. Más información:https://www.stjohndivine.org

Nai-Ni Chen celebra el Año Nuevo Lunar

La Compañía de Danza Nai-Ni Chen se une a artistas inmigrantes para la celebración del Año Nuevo Lunar con una colorida y fantástica producción que une la cultura, las artes, la imaginación, la alegría y la comunidad. Este año, la compañía vuelve a poner en escena la obra icónica Mirage, inspirada en el viaje del coreógrafo a la Ruta de la Seda con música creada por Glen Velez. Bailando el papel de solista estará Zhongmei Li, ampliamente reconocida por sus actuaciones en el teatro Joyce y en los principales lugares de los Estados Unidos. Este sábado 28 de enero, en el Hostos Community College’s Hostos Center for Arts and Culture, a las 3:00 pm. Entradas: https://mpv.tickets.com

Cortesía

“Not About Me” una reflexión sobre las tragedias

Theatre for the New City, el centro cultural comunitario ganador del Premio Pulitzer, está presentando la obra “Not About Me”, escrita y dirigida por el aclamado dramaturgo cubano Eduardo Machado. La obra lleva al público a un viaje inquietante a través de la mente de un dramaturgo durante los bloqueos de Covid-19. Los recuerdos enterrados durante mucho tiempo de amigos perdidos por una misteriosa enfermedad “gay” se estrellan contra el presente, y se ve obligado a examinar su vida artística y política en el teatro. Esta obra es una reflexión agridulce sobre cómo la tragedia puede desenterrar el dolor y la risa y devolver a la vida los tesoros enterrados en el pasado. El teatro está ubicado en 155 First Avenue, entre las calles 9 y 10). Hasta el domingo 5 de febrero. Entradas:www.theaterforthenewcity.net.

Cortesía

Restaurant Week en el icónico Tavern on the Green

Tavern on the Green, el icónico restaurante que durante décadas ha ofrecido increíbles vistas de Central Park, además de deliciosa comida y cócteles, se sumó a la lista de los participantes de la Restaurant Week o Semana de los Restaurantes. En su menú de precio fijo para el almuerzo ($45) y para la cena ($60), los visitantes podrán disfrutar de una comida de tres platos, elegidos del menú por el chef ejecutivo Bill Peete.

Cortesía

Comience, por ejemplo, con una Sopa de Frijoles Negros, una Ensalada de Espinacas o unos Camarones al Ajillo Caramelizados; continúe con un Costillar de Ternera Estofada al Vino Blanco a la Sartén, Medallones Pescado Asado u Horneado o un Bistec de Falda a la Parrilla; y luego cierre con un cheesecake, una torta de zanahoria o un pie de manzana. El variado menú del lugar está igualmente disponible. Restaurant Week concluye este viernes. Tavern on the Green está ubicado en el 67th Street & Central Park West, New York, NY 10023. Para reservar, visite: https://www.tavernonthegreen.com/