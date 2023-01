Cuánto dinero deberías tener ahorrado para hacer frente a una emergencia médica en Estados Unidos

Es importante que estés preparado para asumir los costos relacionados con una emergencia médica, tales como estancia en el hospital, suministros básicos como comida, agua y medicamentos, así como los gastos de transporte. El costo exacto varía dependiendo de la situación individual, pero se recomienda tener aproximadamente $2,000 disponibles para cubrir estos gastos.

Por regla general, los expertos recomiendan tener al menos entre $1,000 y $2,000 dólares en efectivo para cubrir los gastos relacionados con una emergencia médica. Es importante tener el dinero en efectivo, ya que en caso de un desastre natural u otro evento que impida el acceso a los bancos, el efectivo sería la única forma de pagar por los gastos necesarios.

Ahora bien, para saber con mayor precisión cuánto dinero deberías tener en un fondo de emergencia para alguna urgencia médica, debes hacerte estas preguntas:

–¿Cuánto dinero necesitarás si hay un evento catastrófico extremo?

–¿Cuánto puedes permitirte ahorrar?

Esto te ayudará a saber si puedes tener más dinero guardado de lo que generalmente se recomienda.

Es importante tener en cuenta que las sugerencias y recomendaciones de los expertos son solo una guía y que no hay una cantidad específica que debas ahorrar para un fondo de emergencia.

Lo importante es tener lo que te haga sentir seguro y cómodo en caso de una emergencia. Lo mejor es evaluar tu situación financiera y determinar una cantidad que sea adecuada para ti.

Eso sí, sin importar la cantidad, un fondo de emergencia es absolutamente necesario, así que haz que sea una prioridad crear uno.

Incluso si no puedes permitirte el lujo de ahorrar mucho, es mejor ahorrar algo que nada. Es decir que, si solo puedes permitirte ahorrar $1,000 dólares para un fondo de emergencia, eso es mejor que no ahorrar en absoluto, según se recomendó en Go Banking Rates.

