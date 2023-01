El IRS pide a los contribuyentes elegir a un profesional de impuestos cuidadosamente

Con la temporada de impuestos 2023 en marcha, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) les ha recordado a los contribuyentes que elijan con cuidado a su preparador de declaraciones de impuestos, para evitar fraudes, robo de identidad y otras estafas.

El IRS señala que las necesidades de un contribuyente determinarán qué tipo de preparador es mejor para él, y que deben recordar que son los responsables de su información en su declaración de impuestos, independientemente de quién prepare la declaración.

Para elegir un profesional de impuestos, la agencia insta a los contribuyentes a visitar IRS.gov., en donde cuenta con un directorio de preparadores de declaraciones con credenciales y calificaciones que les puede ayudar a identificar a muchos preparadores por tipo de credencial o calificación.

El IRS recuerda que:

– A cualquier persona que se le pague para preparar o ayude a preparar declaraciones de impuestos federales debe tener un número de identificación fiscal de preparador válido, mismo que se debe incluir en la declaración, así como su firma.

– No firmar una declaración es una señal de alerta de que el preparador pagado (preparador fantasma) puede estar buscando obtener una ganancia rápida prometiendo un gran reembolso o cobrando tarifas según el monto del reembolso.

– Los preparadores fantasmas a menudo imprimen la declaración y hacen que el contribuyente la firme y la envíe por correo al IRS. Para las declaraciones presentadas electrónicamente, un preparador fantasma preparará la declaración de impuestos, pero se negará a firmarla digitalmente como el preparador pagado.

Consejos para elegir un preparador:

– Busque un preparador que esté disponible todo el año, pues pueden surgir dudas sobre la declaración después de que termine la temporada de presentación.

– Revise la historia del preparador en el Better Business Bureau y busque si tiene acciones disciplinarias y el estado de la licencia para los preparadores acreditados. También puede consultar el Directorio de preparadores del IRS.

– Pregunte por las tarifas de servicio y evite a los preparadores que basan sus honorarios en un porcentaje del reembolso o que ofrecen depositar todo o parte del reembolso en sus propias cuentas financieras.

– Asegúrese de que su preparador ofrezca el archivo electrónico del IRS. El IRS emite la mayoría de los reembolsos en menos de 21 días para los contribuyentes que presentan electrónicamente y eligen depósito directo.

– No contrate a un preparador que presente electrónicamente una declaración de impuestos utilizando un talón de pago en lugar de un Formulario W-2. Esto va en contra de las reglas de presentación electrónica del IRS.

– Nunca firme una declaración en blanco o incompleta. Los contribuyentes son responsables de presentar una declaración de impuestos completa y correctamente.

– Revise la declaración de impuestos antes de firmarla y asegúrese de hacer preguntas si algo no está claro o parece incorrecto. Revise el número de ruta y de cuenta bancaria en la declaración completa y asegúrese de que sea correcto.

Los contribuyentes pueden denunciar la mala conducta del preparador al IRS mediante el Formulario 14157, Queja: Preparador de declaraciones de impuestos. Si un contribuyente sospecha que un preparador de declaraciones de impuestos presentó o cambió su declaración de impuestos sin su consentimiento, debe presentar el Formulario 14157-A, Declaración jurada de fraude o mala conducta del preparador.

