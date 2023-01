Informan infidelidad de Wanda Nara a Mauro Icardi y el futbolista explotó por las redes

La novela entre el futbolista Mauro Icardi y Wanda Nara sigue alargándose, está vez salió a la luz una supuesta infidelidad de Wanda mientras el argentino jugaba en el Inter de Milan con un compañero de su equipo y el delantero explotó por sus redes.

La polémica inició cuando Jordi Martin periodista de farándula expuso en el programa Intrusos que Wanda le habría sido infiel a Mauro con el futbolista Keita Baldé, compañero del argentino durante su estancia en el Inter.

Según Martin, “Keita una noche acudió al domicilio de Icardi en Milan y estuvo con ella. Él los descubrió por las cámaras de seguridad y ahí se produjo una discusión terrible”. Además afirman que Icardi también los descubrió por los movimientos en la tarjeta de crédito de Wanda.

Ante esta información que salió a la luz, aparentemente el futbolista del Galatasaray se comunicó con la esposa de Keitá para hacerle saber del amorío entre su esposa y su excompañero de equipo.

“Sólo le avisé a una pobre cornuda consciente que su marido no para de escribirle a mi mujer (no estamos divorciados) desde hace rato. Tengo los mensajes, fotos y todo lo que le ha mandado por mensajitos privados de Instagram porque mi propia mujer me los mandó“, escribió Icardi en una historia en su cuenta personal de Instagram.

Horas después el futbolista eliminó las historias y afirmó que: “Buen día. Solo para hacerles saber que borré las historias porque ya las levantaron en todos lados y para no seguir haciéndoles publicidad a los paparachiss. Porque seguramente ahora inventan que también me arrepentí. Que tengan un hermoso día”.

Los otros protagonistas también hablan

Por otro lado Simona Guatieri, esposa de Keita Baldé tuvo una charla con el periodista argentino Juan Etchegoyen para mostrar su versión de los hechos, la cual comentó. “Ellos viven de esto, de estas noticias, nosotros no queremos saber nada con esto. Ellos viven así y te comen la cabeza, son tontos de verdad, como niños. Yo no quiero que aparezcan nuestros nombres al lado de ellos, no queremos ni tomar un café”, explicó Guatieri.

