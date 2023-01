Kun Agüero le responde a Zlatan: “Primero preocupate por tu país que ni siquiera están en los últimos Mundiales”

Luego de las declaraciones de Zlatan Ibrahimovic sobre el campeonato de Argentina en la Copa del Mundo, en las cuales entre otras cosas afirmó que “Argentina no va a ganar nunca más nada porque se portaron mal”, el exjugador Sergio “Kun” Agüero le respondió al sueco en un directo desde su Twitch.

“Es muy de mala leche decir que no vamos a ganar más. Yo creo que antes de preocuparte por Argentina, te podrías preocupar por tu país, por tus jugadores, que ni siquiera están en los últimos Mundiales”, fue una de las respuestas del argentino.

También le replicó con respecto a la supuesta actitud antideportiva de Argentina durante la Copa del Mundo, De hablar que se portaron mal, creo que sos el menos indicado para hablar. En la cancha tenés comportamientos malos. Algunos planchazos, una piña que me acuerdo que pegaste en Estados Unidos con el Galaxy y después hiciste como que te dolió a vos también. ¿Para vos eso es portarse bien?, planteó el argentino.

Agüero se sintió tocado

Con las palabras de Zlatan, el argentino afirmó que también sintió que fue hacía él y que a pesar de no formar parte como jugador del plantel, El Kun estuvo junto al equipo en todo momento. “Siento que también me tiraste a mí, porque yo estuve ahí y me siento parte“, destacó.

Por otro lado también afirmó una vez más que Messi es el mejor jugador del mundo y que a Zlatan le molesta de cierta forma este hecho. “Messi ganó, quizás eso te enoje, quizás te duele reconocer que Messi es el mejor jugador del mundo y que haya ganado el Mundial Argentina. Esto es fútbol. A veces se juega bien, a veces mal, a veces se juega bien siendo pillo adentro de la cancha. Somos campeones del mundo Zlatan, te querés matar. Los jugadores que se portaron mal levantaron la Copa“, cerró.

