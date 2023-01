Riquelme sobre el gesto de Messi a Van Gaal en el Mundial: “Al mejor del mundo no lo podes hacer enojar”

A más de un mes de la icónica celebración de Lionel Messi replicando a Juan Román Riquelme y con dedicatoria a Louis Van Gaal en los cuartos de final contra Países Bajos en la Copa del Mundo, el exfutbolista comentó sobre aquel gesto.

En aquella oportunidad el técnico holandés había hecho calentar la previa del partido con declaraciones sobre Messi, por eso cuando el argentino anota 2-0 parcial, realizó el gesto de “Topo Gigo” hacía la banca holandesa.

“Creo que algo había declarado Van Gaal, vos al mejor del mundo no lo podés hacer enojar, es preferible abrazarlo, besarlo, que no te quiera atacar. Si se enojó el mejor no tenés chance de ganarle”, explicó el ex Boca Juniors en una entrevista a ESPN.

El ex 10 de la selección argentina aclaró que la manera de enojo de Messi es muy particular y que cuando lo hace no hay manera de pararlo.

“Esa declaración de Van Gaal fue buena para Argentina: con Messi enojado es imposible ganarle. Messi si se enoja no lo van a expulsar, no va a pegar una patada… Messi se enoja de otra manera, jugando a la pelota, es lo peor que te puede pasar”, cerró Riquelme.

Riquelme mantiene una buena relación con el capitán argentino, incluso afirmó que durante el Mundial le escribió en dos momentos claves, “En el Mundial solamente le escribí cuando perdimos el primer partido (contra Arabia Saudita) y cuando ganó la final. Nada más”, cerró Román.

