Las fotografías de las recientes y heladas vacaciones de Messi en Los Alpes acompañado de su familia

Luego de ganar la Copa del Mundo el 18 de diciembre de 2022, Messi se tomó un merecido descanso de más de 15 días para relajarse y entrar a tope con el París Saint-Germain a principios de enero.

Pero ahora, el astro argentino ha aprovechado el intérvalo entre el partido de estrellas que disputó el PSG el 19 de enero en Arabia Saudita y el partido por la Copa de Francia ante el Pays de Cassel el 23 de ese mes (para el que no estuvo convocado) y nuevamente se ha escapado de vacaciones con su familia. ¿El destino?, Los Alpes.

Las fotos rápidamente se hicieron virales y en menos de diez horas ya alcanzaban los 10 millones de “me gusta”, así como unos 70 mil comentarios.

En aquél partido de estrellas, Messi puso a ganar a su equipo al 3′ en un partido que quedó a favor del conjunto parisino 5-4.

Aunque no estuvo en el partido contra el Pays de Cassel, no hizo falta a su equipo. Y es que el francés Kylian Mbappé se hizo cargo de todo anontando cinco de los siete tantos que propinó el PSG a un rival que no pudo tener aciertos al arco.

Contenido relacionado



– Marcus Rashford mostró su proceso de recuperación en una cámara de hielo de crioterapia a -113°

– Nahuel Guzmán reveló las respuestas de Messi cuando le pregunta por su posible regreso a Newell’s

– Su hermana se queja de Georgina Rodríguez: “Estoy arruinada y ella no me ayuda. Lo que más me duele son mis hijos”