Jesús Corona, portero de Cruz Azul, revela todos los detalles sobre el robo que sufrió: “Fue un momento complicado”

El guardameta de la Máquina de Cruz Azul, José de Jesús Corona, vivió uno de los momentos más complicados de su carrera hace unas semanas luego de ser víctima de un asalto en las cercanías de La Noria, instalaciones de entrenamiento del cuadro mexicano, y en el que salía luego de una sesión de prácticas correspondientes al presente torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

En una nueva entrevista que le realizó el Grupo Reforma, el jugador aseguró que todavía no ha recuperado la tranquilidad que sentía en la Ciudad de México y actualmente se mantiene constantemente en alerta cuando está al volante para evitar ser víctima de un nuevo robo.

En aquel momento un grupo de delincuentes se hicieron pasar por fanáticos del cuadro cementero para despojarlo de sus pertenencias, arrebatándole dinero en efectivo, un reloj y demás artículos; a pesar que aseguró que esas prendas eran lo de menos, sostuvo que ahora no siente la misma seguridad que antes.

“Tomamos la misma ruta y es complicado, estuvimos algo expuestos, nosotros por atender a la misma afición, por ahí hay gente que se pierde entre los verdaderos aficionados que vienen simplemente a ver qué buscan, es lamentable”, expresó el portero de los celestes.

“Fue un momento complicado. No me había pasado realmente, siempre he estado muy tranquilo aquí en la Ciudad de México, mi familia y yo hemos vivido muy tranquilos en los 13, 14 años que vivimos acá“, añadió.

De acuerdo con la versión ofrecida por Corona, fue asaltado en uno de los semáforos cercanos a La Noria luego de firmar autógrafos a los aficionados; detalló que uno de los cómplices del asaltante le avisó cuando estaba saliendo de la práctica para poder robar sus objetos.

“Se está haciendo la investigación y tengo plena confianza en las autoridades de que puedan dar con la persona, tienen las fotografías y es esperar que siga la investigación. He sabido de este tipo de situaciones en otros compañeros en otros momentos pero ahora me tocó pasarlo a mí, es lamentable”, resaltó el guardameta.

“Lo único que se busca es tener la seguridad, la tranquilidad de poder estar aquí en la ciudad y saber que tienes el respaldo de las autoridades“, concluyó Corona.

