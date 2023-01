Trump inició su campaña hacia la casa blanca en New Hampshire y Carolina del Sur

El camino hacia la presidencia de los Estados Unidos para Donald Trump comenzó este sábado, con las primeras visitas de su campaña a New Hampshire y Carolina del Sur, descartando a priori que su carrera presidencial haya inciado a paso lento.

Ante una pequeña multitud durante la reunión anual del Partido Republicano de New Hampshire, el expresidente expresó: “Estoy más enojado ahora, y estoy más comprometido ahora que nunca”.

Posteriormente se dirigió a Columbia, Carolina del Sur, para hacer presencia junto a su equipo en el estado, donde habló con unas 200 personas en el edificio del Capitolio del estado, acompañado del gobernador Henry McMaster y el senador del estado Lindsey Graham.

Aunque ya está clara la intención de Trump de intentar volver a la Casa Blanca, un número creciente de funcionarios republicanos electos expresaron su preocupación ante la capacidad que podría tener para derrotar a Joe Biden.

Asimismo, muchos republicanos están considerando lanzar sus propias candidaturas en la Casa Blanca, destacando la del gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien ha sido el miembro del partido con más posibilidades para hacerle frente a Trump y aspirar posteriormente a la presidencia.

Dos de los más importantes funcionarios republicanos en New Hampshire, como el gobernador Chris Sununu, y la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, podrían evaluar aspirar a postularse.

En la visita de Trump a Carolina del Sur destacaron las ausencias de del presidente del partido estatal de ese estado, cinco prepresentantes republicanos y el senador del estado, Tim Scott, quien ha sido recomendado como posible candidato presidencial republicano.

Pese a esto, Trump dijo a los presentes que esperaba una ola de respaldo adicional de los legisladores estatales y federales de Carolina del Sur en los próximos días, pese a que varios de ellos decidieron no asistir al acto de Trump por no tener garantías del equipo del expresidente de que hacerlo no se consideraría un respaldo, según una persona con conocimiento de la planificación citada por Reuters.

En el caso de William Oden, presidente del Partido Republicano en el condado de Sumter, Carolina del Sur, expresó que pese a ser fanático del expresidente, aún mantiene abierta sus opciones.

“Estamos esperando hasta que todos salgan. Y como lo haría en los negocios, no tomo decisiones hasta que escuchemos a todos los candidatos”, declaró Oden.

También te puede interesar:

• Meta no ha decidido aun si readmitirá a Donald Trump, pero lo anunciará “muy pronto”

• Trump advierte a republicanos que no toquen Seguro Social y Medicare para negociar el techo de la deuda

• Donald Trump retira demanda contra fiscal general de NY luego de que juez lo sancionara con casi $ 1 millón por demanda de Hillary Clinton