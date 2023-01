Hombre con 40 arrestos previos fue detenido por arrojar una botella a una camioneta de la policía en Harlem

Un sujeto fue detenido por lanzar una botella a una camioneta de la policía en Harlem el sábado en la noche, también fue arrestado otro hombre por tratar de incendiar un automóvil de la policía de Nueva York en Midtown horas después, informaron las autoridades.

Algunas fuentes policiales declararon que el primer hecho no estaba vinculado con las manifestaciones locales por la golpiza fatal de Tyre Nichols en Memphis y que no estaba claro si el segundo incidente sí lo estaba, ya que el sospechoso no dijo ninguna palabra durante el crimen.

El vándalo identificado como Albert Plummer, de 38 años, arrojó una botella de vidrio a la ventana de atrás del lado del conductor de la camioneta policial frente al Teatro Apollo en West 125th Street y Frederick Douglass Boulevard cerca de las 10:40 de la noche del sábado, de acuerdo con los funcionarios.

Un agente de la policía asignado al equipo del Teatro Apollo se encontraba en el interior de la camioneta, expresó un vocero del Departamento de Policía de Nueva York. La botella habría destruido la ventana del vehículo policial, según el portavoz.

Plummer fue acusado de asalto, amenazas, travesuras criminales y peligro imprudente, dijeron los oficiales.

El sospechoso ha sido detenido anteriormente unas 40 veces y tiene antecedentes de peleas con los agentes de la policía y travesuras criminales, revelaron las autoridades.

Durante el segundo hecho en el fin de semana en Manhattan, los funcionarios observaron a un sujeto que intentaba encender una servilleta que estaba dentro del tanque de la gasolina de un vehículo policial a las 9:00 de la mañana del domingo, manifestó el representante de la policía.

El suceso, que fue filmado por una cámara de seguridad, tuvo lugar frente a la comisaría de Midtown South Precint de la policía de Nueva York en West 35th Street.

El individuo de 24 años fue capturado a unas cuadras de distancia, en West 37th Street y Eighth Avenue, y tiene cargos pendientes en su contra, informó New York Post. El sospechoso, cuya identidad no fue dada a conocer, pero si se supo que tiene cuatro arrestos anteriores por realizar amenazas y ataques terroristas, informaron las fuentes.

Por su parte, el sindicato de la Asociación Benéfica de Patrulleros de la ciudad emitió una alerta a sus integrantes el domingo en la que se incluía la foto del sospechoso en el segundo crimen y les hizo un llamado a “inspeccionar cuidadosamente tanto los vehículos del Departamento como sus vehículos personales en busca de cualquier posible sabotaje”.

“Manténganse alerta y estén atentos a sus hermanas y hermanos policías”, decía la carta.

