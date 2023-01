Activistas se lanzan contra exasesor de Trump por “campaña racista” hacia inmigrantes (podcast)

Un grupo de 20 estados gobernados por republicanos presentaron demanda liderada por la organización conservadora America First Legal, a fin de detener el programa para inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

Dicho esfuerzo es liderao Stephen Miller, exasesor político del expresidente Donald Trump y creador de sus principales programas contra inmigrantes, incluido el Título 42.

Sin embargo, la coalición de defensores de los derechos de los inmigrantes, incluido We Are All America, se lanzó contra la demanda que califican de “motivos políticos”, presentada por estados como Florida, Tennessee, Louisiana y Alabama, contra el Gobierno del presidente Joe Biden.

Agrega que los 20 estados buscan dejar sin protecciones a los inmigrantes de los países mencionados, además de calificar el esfuerzo como una acción “racista”.

Paula Muñoz, directora de organización de Florida Immigrant Coalition, expone en “El Diario Sin Límites” por qué se considera el esfuerzo de Miller y los estados republicanos como una “acción racista” y la problemática ante un posible éxito de esa demanda.

>> ¿Qué hace Stephen Miller, exasesor político de Donald Trump?

>> ¿Por qué se considera “racista” la demanda de 20 estados republicanos contra la protección migratoria a inmigrantes?

>> ¿Es la demanda parte de una campaña contra inmigrantes más amplia?

Escucha el podcast en Spotify o dale click al siguiente enlace.

