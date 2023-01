Audiencia de ‘Despierta América’ reacciona al regreso de Jomari Goyso

El español Jomari Goyso después de haber permanecido más de 30 en días en España por un inconveniente que no le permitía viajar, terminó regresando a ‘Despierta América‘, para seguir llevando contenido de entretenimiento a los hogares. Por ello, tras un post compartido en la cuenta oficial del programa, varios usuarios exteriorizaron su opinión por verlo de nuevo en las pantallas de Univision.

“Bienvenido @jomarigoyso! Quien regresó luego de haber estado en España por un mes debido a que sufrió un accidente”, fueron las palabras que acompañaron la publicación realizada el pasado lunes.

A su vez, los comentarios en la publicación no se hicieron esperar, debido a que no solamente se pronunciaron por su regreso, y que muchos siguen mencionando lo importante que terminó siendo Carlos Calderón para el show, pues no sería la primera vez que sucede esta situación, mientras que el mexicano dejó de pertenecer a la nómina de Univision a inicios del mes de enero.

Sin embargo, las impresiones estuvieron un poco divididas porque hubo un usuario que dijo que Jomari no hacía falta, todo lo contrario, esa circunstancia solamente ocurría con Calderón desde su percepción, aunque sí hubo usuarios de la aplicación que mencionaron que se notó la ausencia del español.

“Hace falta Carlos Calderón en sin rollo. Ya no es lo mismo”, “Carlos Calderón es el que hace falta”, “Y ese para qué regresó? por favor, no tiene nada de gracia”, “Bienvenido, Jomari querido”, “Pero Jomari, si Francisca es tu amiga por qué no la asesoras en su vestuario, o el marido, please”, “Hace falta Carlos Calderón”, “Bienvenido Jomari a tu casita de Despierta América, ya te extrañábamos”, “Qué gusto volverte a ver en Despierta América”, “Cadena en sin rollo con los amigos, pero extraño a Carlos Calderón”, “Bienvenido Jomari Goyso, que Dios te siga bendiciendo y que sigas adelante y sigas mejorando”, “Llegó quien hacía falta”, “Ya se te extrañaba, saludos”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el mencionado post.

Te puede interesar:

· Jomari Goyso tiene nuevo look y dice que se convirtió en un hombre de campo

· Critics Choice Awards 2023: Jomari Goyso nos dice lo mejor y lo peor de la alfombra roja

· Jomari Goyso comparte su opinión sobre la canción de Shakira: “Otra vez con la misma victimización”