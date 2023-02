Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo: cómo aprovecharlo esta temporada de impuestos

Con el inicio de la temporada de impuestos 2023, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) está llamando a los contribuyentes que ganaron $59,187 dólares o menos el año pasado a aprovechar el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC).

“Este es un crédito fiscal extremadamente importante que ayuda a millones de personas trabajadoras cada año“, dijo el comisionado interino del IRS, Doug O’Donnell. “Pero cada año, muchas personas pierden el crédito porque no lo saben o no se dan cuenta de que son elegibles. En particular, las personas que experimentaron un cambio de vida importante en el último año: en su trabajo, estado civil, un nuevo hijo u otros factores: pueden calificar por primera vez. El IRS insta a las personas a revisar cuidadosamente este importante crédito; no queremos que la gente se lo pierda”.

Trabajadores en riesgo de pasar por alto el EITC:

– Los que viven en hogares no tradicionales, como un abuelo que cría a un nieto

– Aquellos cuyos ingresos disminuyeron o cuyo estado civil o parental cambió

– Los que no tienen hijos

– Con conocimientos limitados de inglés

– Quienes son veteranos

– Viven en zonas rurales

– Trabajadores con ganancias por debajo del requisito de presentación

¿Quién puede obtener el EITC?

Para calificar, los contribuyentes deben cumplir con ciertos requisitos y presentar una declaración de impuestos, incluso si no ganaron suficiente dinero para estar obligados a presentar una declaración de impuestos.

– Los trabajadores con hijos calificados pueden ser elegibles para el EITC si su ingreso bruto ajustado (AGI) fue inferior a $53,057 en 2022 ($59,187 para casados que presentan una declaración conjunta). Estas personas pueden recibir un máximo de $6,935 en EITC, frente a $6,728 en 2021.

– El EITC máximo para contribuyentes sin dependientes es de $560, disponible para contribuyentes con un AGI inferior a $16,480 en 2022 ($22,610 para casados que presentan una declaración conjunta), y pueden reclamarlo los trabajadores elegibles entre las edades de 25 y 64 años. Cónyuges casados pero separados que no presentan una declaración conjunta pueden calificar para reclamar el EITC si cumplen con ciertos requisitos.

El EITC es para trabajadores cuyos ingresos no excedan los siguientes límites en 2022:

– $53,057 ($59,187 casados que presentan una declaración conjunta) con tres o más hijos calificados que tienen números de Seguro Social (SSN) válidos.

– $49,399 ($55,529 casados que presentan una declaración conjunta) con dos hijos calificados que tienen SSN válidos.

– $43,492 ($49,622 casados que presentan una declaración conjunta) con un hijo calificado que tiene un SSN válido.

– $16,480 ($22,610 casados que presentan una declaración conjunta) sin hijos calificados que tengan SSN válidos.

– Los ingresos por inversiones deben ser de $10,300 o menos.

Cómo reclamar el EITC

Aquellos elegibles para el EITC tienen estas opciones para presentar una declaración de impuestos y reclamar el crédito:

– A través del Free File del IRS: haga sus impuestos gratis

– Sitios gratuitos de preparación de impuestos

– Encuentre un profesional de impuestos de confianza

El IRS recuerda a los contribuyentes que se aseguren de tener números de Seguro Social válidos para ellos, su cónyuge si presenta una declaración conjunta y para cada hijo calificado reclamado para el EITC. Los SSN deben emitirse antes de la fecha de vencimiento de abril de la declaración.

Si bien el IRS comenzó a aceptar declaraciones de 2022 el 23 de enero de 2023, el IRS no puede emitir un reembolso que incluya el Crédito tributario por ingreso del trabajo o el Crédito tributario adicional por hijos (ACTC) antes de mediados de febrero.

En 2022, 31 millones de trabajadores y familias elegibles en todo EE.UU. recibieron alrededor de $64,000 millones en Créditos Tributarios por Ingreso del Trabajo, con una cantidad promedio de más de $2,000 dólares.

Para más detalles sobre el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC), ingrese aquí.

También te puede interesar:

– El IRS pide a los contribuyentes elegir a un profesional de impuestos cuidadosamente

– Temporada de impuestos 2023: conoce los errores que debes evitar en tu declaración al IRS

– Qué puede pasar si no pagas tus impuestos en Estados Unidos