Estadounidense acusado de matar a DJ colombiana y lanzarla a basurero lo habría hecho tras enterarse de supuesto viaje con otro hombre a Aruba

John Nelson Poulos, acusado de asesinar a la DJ colombiana Valentina Trespalacios y lanzar su cuerpo en un basurero en Bogotá, la habría emprendido contra la joven luego de enterarse que esta supuestamente mantenía una relación con otro hombre.

Los celos de Poulos, casado y con tres hijos en Texas, habrían precedido el brutal ataque reportado el domingo pasado en un apartamento de la capital colombiana.

Ese día y luego de pasar todo el fin de semana con la DJ, Poulos, de 35 años, habría estrangulado a la joven de 23 después de forzarla a tener sexo con él en un apartamento que alquiló en la capital colombiana.

Imágenes de cámaras de seguridad del lugar captaron al sospechoso cuando sale con la maleta en la que habría colocado el cuerpo de la víctima para lanzarlo en un contenedor de basura en el barrio Versalles, en la localidad de Fontibón.

Según las pruebas que maneja la Fiscalía General de Colombia, el hombre habría cuadrado su plan con anticipación al punto que le comentó a la persona que le alquiló el auto que usó durante las horas previas al asesinato que había regresado a Colombia para desenmascarar a su novia.

“Yo tengo una novia aquí, pero sé que me está engañando y la voy a descubrir”, habría dicho el estadounidense a la persona que le completó los documentos para la renta del vehículo, según reportó el medio local Semana.

En una audiencia en corte la semana pasada, el fiscal Daniel Gómez Acuña habló sobre los celos enfermizos que alegadamente Poulos sentía en medio de su relación con la DJ. Alegadamente, el acusado veía a la joven como su “objeto personal”.

Una amiga de Valentiva indicó a los fiscales del caso que Poulos estaba molesto porque supuestamente la joven se había ido para Aruba con otro hombre.

“John le iba a realizar una consignación de $1,000 dólares, pero Valentina se había ido para Aruba con Santiago Luna. Ella no sabía cómo hacer para que John no se diera cuenta de que estaba allá. Entonces, Valentina le dijo que tenía un toque por allá en otro lado, y fue cuando le dijo que necesitaba el dinero ($1,000) y que me lo enviara a mí. Ahí fue cuando John, por medio de la casa de cambio MoneyGram, me lo envió”, detalló la testigo.

Alegadamente, luego de eso el extranjero se enteró de que Valentina estuvo en la isla caribeña con una persona, ya que contrató un investigador privado para que espiara a la colombiana. Luego de la información que le brindó el indagador, Poulos decidió cometer el crimen, de acuerdo con la Fiscalía.

Parte del plan, según las autoridades, era escapar a Estambul, Turquía.

A esos fines, el hombre voló hasta Panamá, donde fue arrestado el martes de la semana pasada.

Funcionarios de Inteligencia en Panamá habrían alertado a las autoridades migratorias que el hombre se encontraba en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, donde intentaba abordar el vuelo al sureste de Europa. Con ayuda de la Interpol, lo detuvieron a tiempo y al día siguiente lo extraditaron a Colombia.

El estadounidense enfrenta cargos de feminicidio agravado en concurso con ocultamiento, alteración y destrucción de elemento probatorio, acusaciones por las que se declaró no culpable.

