Premios Grammy 2023: cuándo, dónde y a qué hora empieza la premiación

El próximo domingo 5 de febrero será celebrada una de las noches más importantes para quienes integran la industria musical, y es que realizarán la 65ª edición de los premios Grammy 2023. Por ello, los artistas se están preparando para asistir a Los Ángeles. Como suele ser costumbre, entregarán reconocimientos por composiciones, grabaciones, cantantes y trabajos destacados del último año.

¿Dónde ver la ceremonia?

En pocos días los fanáticos podrán disfrutar de sus artistas favoritos, al tiempo que conocerán si la labor como artistas en los últimos meses ha logrado ser sobresaliente delante del resto. Por ello, el domingo sintonizarán TNT y también HBO Max, mientras que la alfombra roja será transmitida por E! Entertainment Televisión.

En Estados Unidos tendrán la disponibilidad de verla por Paramount+ y CBS desde las 17:00 horas.

¿A qué hora inicia la premiación?

Desde las 15:30 horas estarán realizando una transmisión en vivo desde el Staples Center ubicado en la ciudad de Los Ángeles. La primera ceremonia la podrán presenciar a través de la página oficial que es live.grammy.com, debido a que esta parte del evento no será transmitido por ningún canal de televisión.

México: 17:00 horas.

Chile: 20:00 horas.

Brasil: 20:00 horas.

Argentina: 20:00 horas.

Venezuela: 21:00 horas.

¿Quiénes harán presentaciones en vivo?

La ceremonia estará llena de varios shows y esos cantantes serán: Bad Bunny, Sam Smith, Steve Lacy, Mary J. Blige, Kim Petras, Harry Styles y Luke Combs.

Nominaciones más destacadas

Beyoncé es una de las grandes nominadas del próximo fin de semana, y es que cuenta con nueve de ellas. Posteriormente, se encuentra Kendrick Lamar que tiene ocho, luego sigue Adele y Brandi Carlile, pues son mencionados en siete.

A su vez, existen cuatro categorías que terminan siendo las más resaltantes. A continuación nombraremos las nominaciones de ‘Grabación del año‘: The Heart Part 5 – Kendrick Lamar, Don´t Shut Me Down – ABBA, As It Was – Harry Styles, Woman – Doja Cat, About Damn Time -Lizzo, bad Habit – Steve Lacy, Easy On Me – Adele, You And Me On The Rock -Brandi Carli / Lucius, Break my soul – Beyoncé.

