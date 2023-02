Agenda de eventos: teatro, conciertos, museos

“Señor Bolero” en el Teatro Thalia

El Teatro Thalia presenta “Señor Bolero”, una comedia de teatro musical creada y dirigida por Ricardo Stevan que narra la historia del amor en los tiempos del bolero. Una famosa cantante de 1960 es contratada para realizar un concierto sin imaginar que el destino la llevará a encontrar el amor de su vida de la manera menos esperada. Escrita y dirigida por Ricardo Stevan, protagonizada por Anissa Gathers, Jorge Loaiza y Martha Payares, con la colaboración especial de Rafael Lebrón e Ilya Martinez. Con música de Christian Mejía en el piano, Wilson Carpio en la guitarra y Juan José Paredes en la percusión. Desde este jueves hasta el 26 de febrero. De jueves a sábado a las 8:00 pm y domingo a las 4:00 pm. Evento especial el martes 14 de febrero. El Teatro Thalia está ubicado en el 41-17 Greenpoint Ave, Sunnyside, Queens. Más información: https://thaliatheatre.org.

Estreno de la obra “How to Melt ICE”

Boundless Theatre Company (BTC) y New Perspectives Theatre Company (NPTC) estrenan “How to Melt ICE” de Amalia Oliva Rojas, una obra que teje un tapiz de realismo mágico, mitología mexicana y de auténtica experiencia inmigrante en un marco altamente estilizado que explora las demandas del amor familiar y la brecha generacional entre los “Soñadores” (“Dreamers”) y aquellos que los llevaron a la tierra prometida. Un coro de tres tías comparte secretos familiares y chismes del vecindario con miembros del público, quienes en ocasiones serán aliados, a veces una amenaza, mientras que las decisiones de dos primas se desarrollan en el contexto de lo que ya es una tragedia estadounidense por décadas. En cartelera hasta el sábado 11 febrero en el Julia de Burgos Performance and Arts Center (1680 Lexington Avenue). Entradas e información:www.boundlesstheatre.org

Baila al ritmo del “jookin”

En Tennessee lo llaman “jookin'”: una mezcla de hip hop y ballet moderno que comenzó en las calles de Memphis y ha crecido hasta convertirse en uno de los movimientos más vibrantes y vitales del mundo de la danza contemporánea. El reconocido mago de jookin’ es el bailarín Lil Buck, quien ha actuado extensamente con Madonna, Yo-Yo Ma y Cirque du Soleil. El creador y coreógrafo de Memphis Jookin’: The Show, Lil Buck, hace piruetas y se cierne sobre las puntas de los zapatos altos de Nike mientras lidera un elenco de los principales bailarines jook de la escena. Con ritmos locales que evocan los clubes sureños donde comenzó este baile, Memphis Jookin’ es una emocionante exploración de una forma de arte emergente que ha conquistado el mundo del espectáculo. Jueves 2 de febrero y viernes 3, a las 7:30 pm, en el Frederick P. Rose Hall del Lincoln Center. Entradas en: //lincolncenter.org/

Lo mejor del merengue en el Lehman Center

Este sábado 4 de febrero, el Lehman Center for the Performing Arts arranca su temporada de conciertos latinos juntando a las mejores voces del merengue para un show especial. Rubby Pérez, Ramón Orlando, Pablo Martínez, Carlos David, Ravel, Charlie Rodríguez, Aramis Camillo y Dioni Fernández serán parte de “Merengue con Amor”, un espectáculo dedicado al romanticismo con éxitos clásicos de los 80, 90 y la actualidad, en las voces más memorables del género. A las 8:00 pm. El Lehman Center for the Performing Arts está ubicado en el 250 Bedford Park Boulevard West, Bronx. Entradas: https://www.lehmancenter.org/events/merengue-con-amor o llamando al teléfono 718-960-8833.

Ruby Pérez será una de las voces que estará presentándose./Cortesía

Show de patinaje sobre hielo

Ice Theatre of New York (ITNY) presentará este jueves un Pop-Up City Skate Concert en el Wollman Rink . La intérprete principal de ITNY, Liz Yoshiko Schmidt, interpretará When Atoms Embrace y el bailarín y coreógrafo Mauro Bruni interpretará God Only Knows. ITNY también brindará oportunidades a artistas invitados, aprendices jóvenes y aprendices de actuación de larga data y competidores senior de danza sobre hielo Oona y Gage Brown. Este breve concierto emergente tendrá lugar inmediatamente después de la repavimentación del hielo y está diseñado para inspirar y deleitar al público que espera para patinar en la próxima sesión, al tiempo que les presenta el arte de bailar sobre hielo. A las 6:30 pm en Central Park (830 5th Ave). Para obtener más información, visite https://wollmanrinknyc.com.

Exposición puertorriqueña en el Whitney Museum

La exposición “No existe un mundo poshuracán: Arte puertorriqueño después del huracán María”, sigue mostrándose con éxito en el Whitney Museum of American Art (99 Gansevoort St). Más de cincuenta obras de un grupo intergeneracional de veinte artistas de Puerto Rico y la diáspora, cuyo arte ha respondido a los años transformadores desde el huracán María, conforman la exhibición a través de pintura, video, instalación, performance, poesía y obras recientemente comisionadas creadas para esta muestra. La exposición analiza los cinco años transcurridos desde el desastre natural para resaltar preocupaciones urgentes en Puerto Rico, incluyendo el trauma creado por las infraestructuras colapsadas, la devastación de historias y paisajes ecológicos, la pérdida, reflexión y duelo, la resistencia y la protesta y la migración económica de puertorriqueños a Estados Unidos. Información: https://whitney.org/

A ponerse los patines en el Rockefeller Center

The Rink at Rockefeller Center Presentado por Coach presenta precios exclusivos en pases de temporada, así como una nueva serie de noches comunitarias para alentar al público a ponerse los patines y crear recuerdos. Por $65 (incluido el alquiler de patines), los neoyorquinos tendrán acceso ilimitado a The Rink durante el resto de la temporada. Mientras que todos los lunes, de 7:00 a 11:00 pm, los asistentes podrán disfrutar de una tarifa especial de $10 más el alquiler de patines, por sesión. También hay eventos especiales para la comunidad los jueves. La pista del Rockefeller Center estará abierta hasta marzo para patinaje sobre hielo, ya que el Roller Boogie Palace de Flipper regresará en abril para patinar sobre ruedas. En el Rockefeller Plaza, entre las calles 49 y 50. Entradas: tickets.skatingatrockcenter.com.

Un bistro al mejor estilo francés

Un lugar que transporta a los visitantes a París inmediatamente, por su agradable decoración y excelente comida, es el nuevo restaurante Steak Frites Bistro. Con un enfoque en la comida francesa clásica, los comensales pueden disfrutar de porciones generosas en un ambiente familiar que recrea los bistros que se encuentran en las calles parisinas. El chef/propietario Adam Schop ofrece en su menú platillos como los Escargots de Bourgogne, el Tartare de Bœuf (tartar de carne), la siempre bien recibida Sopa de Cebolla y los Gratin de Gnocchi a La Parisienne (gnocchis gratinados).

Para los amantes de la carne, el restaurante tiene una selección de cortes como el Côte de Boeuf, Chateaubriand, Hangersteakand y Dry Aged New York Strip Steak, todos servidos con ensalada y papas fritas. Para cerrar la comida, el Soufflé Au Chocolat (soufflé de chocolate) resulta ideal. El Programa de Bebidas fue diseñado por el reconocido mixólogo Alex Cajuste, con cócteles que utilizan licores franceses como base, además de una amplia selección de vinos. Steak Frites Bistro está ubicado en el 496 9th Avenue, New York. Para reservar: https://www.steakfritesbistro.com

